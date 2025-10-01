закрыть
1 октября 2025, среда, 0:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Орбан: Венгрия готова сбивать дроны России в случае их вторжения

  • 1.10.2025, 2:03
Орбан: Венгрия готова сбивать дроны России в случае их вторжения

Премьер Венгрии заявил, что не боится российских БПЛА.

Венгрия будет сбивать российские беспилотники, если они вторгнутся в воздушное пространство страны, заявил премьер-министр Виктор Орбан в подкасте Harcosok Órája.

«Мы этого не боимся. Мы, конечно, будем их сбивать», — ответил он на вопрос журналиста о том, сможет ли Венгрия защитить свое воздушное пространство в случае, если туда залетят российские беспилотники.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип