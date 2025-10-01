Орбан: Венгрия готова сбивать дроны России в случае их вторжения 1.10.2025, 2:03

Премьер Венгрии заявил, что не боится российских БПЛА.

Венгрия будет сбивать российские беспилотники, если они вторгнутся в воздушное пространство страны, заявил премьер-министр Виктор Орбан в подкасте Harcosok Órája.

«Мы этого не боимся. Мы, конечно, будем их сбивать», — ответил он на вопрос журналиста о том, сможет ли Венгрия защитить свое воздушное пространство в случае, если туда залетят российские беспилотники.

