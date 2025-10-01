закрыть
1 октября 2025, среда, 0:17
В Минске тестируют оплату проезда банковскими картами

  • 1.10.2025, 3:29
Как это работает.

В Минске в тестовом режиме запустили возможность оплачивать проезд банковскими картами. Новый способ действует на троллейбусном маршруте №1 «Зеленый Луг-6 — станция метро „Московская“».

Как пояснили в «Минсктрансе», для оплаты достаточно приложить карту или смартфон с бесконтактной функцией к валидатору при входе в транспорт. Сумма списывается автоматически, билет в бумажном виде не выдается, но данные о поездке фиксируются в системе.

В настоящее время к оплате принимаются все карты «Беларусбанка», а также платежной системы «Белкарт» всех банков — резидентов Республики Беларусь. Оплатить проезд можно и приложением «Белкарт Pay».

