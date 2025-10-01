закрыть
1 октября 2025, среда
Зеленский: Ситуация на Запорожской АЭС критическая

  • 1.10.2025, 5:58
Российский генератор вышел из строя.

Аварийная ситуация на Запорожской атомной станции продолжается уже седьмой день, подобной ситуации до этого никогда не было, и она является критической. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Ситуация критическая. Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети. Обеспечивается электричеством от дизель-генераторов. Это чрезвычайно. Генераторы и станция не рассчитаны на такое и никогда не работали в таком режиме так долго», – отметил он.

По имеющейся информации, один из российских генераторов уже вышел из строя. Оккупанты обстрелами препятствуют ремонту линий электросети к станции и «восстановлению базовой безопасности».

Президент подчеркнул, что ситуация является угрозой для абсолютно всех. Он сообщил, что провел совещание с военными и с Минэнерго и поручил вместе с Министерством иностранных дел привлечь внимание мира максимально к этой ситуации.

«Еще ни один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что делает сейчас Россия. И правильно, чтобы мир не молчал», – подчеркнул Зеленский.

