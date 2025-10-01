«Несогласных избивают и бросают в ямы» 1 1.10.2025, 7:51

В Херсонской области командиры РФ скрывают реальные потери.

Российское командование на Херсонщине приказывает указывать не более 10 погибших, пытаясь скрыть «колоссальные потери» от регулярных налетов FPV-дронов, атак артиллерии и боев с украинскими военными на островах. Об этом рассказали военные агенты партизанского движения «АТЕШ» в Telegram-канале сообщества 30 сентября.

«Командование российских оккупационных войск на Херсонском направлении скрывает реальные масштабы потерь, вводя негласные правила занижения погибших», — говорится в сообщении.

Российских военнослужащих, которые пытаются сообщить высшему командованию правду о потерях в Херсонской области, оккупационные командиры наказывают. Они организуют «полевые суды», несогласных строго наказывают.

Агенты отмечают, что несогласных ждет жестокое возмездие. Командование сбрасывает военнослужащих в ямы, оставляя их там на под палящим солнцем целыми неделями. Тех, кто говорит правду о потерях ВС РФ, публично и жестоко избивают, узнали партизаны.

Стоит отметить, что похожее отношение командования к военным ВС РФ партизаны движения «АТЕШ» зафиксировали также в Запорожской области. Там, как стало известно 30 сентября, российские солдаты вынуждены платить деньги, чтобы выжить. Тех, кто не соглашается отдавать средства в общую «кассу», строго наказывают — например, избиением или бросанием в яму на несколько дней.

