Украина запускает Космические силы

Что ждет российские ракеты?

Космические войска, которые будут созданы в Украине в течение ближайших недель, будут усиливать оборону страны. Раннее выявление угроз, защищенные каналы связи, круглосуточный мониторинг пусков ракет, передвижения техники и работы средств РЭБ позволят выявлять вражеские атаки еще на старте и передавать точные целеуказания в режиме реального времени. Собственные спутники связи уменьшат зависимость от коммерческих сервисов вроде Starlink и внешнеполитических факторов.

Последняя масштабная атака страны-агрессора России на Украину 28 сентября продемонстрировала, что враг ломает старую модель атак волнами. Ответом должно быть создание новой архитектуры ПВО Украины. Речь идет о многослойной системе, нижний слой которой включает ПЗРК, зенитную артиллерию и локальные РЛС для обнаружения дронов, средний занимается перехватом крылатых ракет и авиации с помощью систем средней дальности. Верхний слой предназначен для противодействия баллистическим угрозам и включает системы, способные работать в режиме быстрого перехвата на дальнем расстоянии.

В условиях создания такой системы в Украине речь будет идти не только о перехвате вражеских целей в воздухе, но и о разрушении самой логики их применения. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

– До конца 2025 года в Украине будут созданы Космические войска. Какой будет сфера их ответственности? Какие именно задачи они могут решать?

– Начнем с уже имеющихся проблем: нехватка собственных разведывательных данных, ограниченные возможности стабильной спутниковой связи, отсутствие полноценной инфраструктуры наблюдения. Космос сегодня – это прямая составляющая обороны, потому что огромное количество современных систем работает именно на орбите.

Создание таких войск дает шанс в перспективе закрыть эти пробелы, получать собственные разведывательные снимки, защищать и развивать спутниковые каналы связи, интегрировать космические сервисы в ПВО и управление войсками. У нас для этого есть неплохой фундамент, тот же «Южмаш», который когда-то регулярно выводил ракеты в космос, еще есть остатки научных школ и технических кадров, которые надо оцифровать и передать молодежи. Вопрос лишь в том, чтобы правильно использовать эти возможности и закрепить их в военном формате.

– Как я понимаю, речь идет также или прежде всего об обеспечении более мощной противовоздушной обороны страны?

– Да, космическая составляющая непосредственно усиливает ПВО. Спутниковая разведка позволяет выявлять районы пусков, предупреждать о старте ракет и даже отслеживать их полет в режиме реального времени. Это критично для своевременного реагирования и работы наших систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Но стоит понимать и другое: космос – это всегда очень дорого. Если государство сегодня принимает решение о создании Космических войск, это не означает, что уже завтра мы будем иметь собственную орбитальную группу и мгновенный доступ к собственным спутниковым данным. Это длительный процесс, требующий больших инвестиций и системной работы, от запусков аппаратов до построения наземной инфраструктуры и кадров.

– Действительно, космос – дело дорогое, но у нас есть наши западные партнеры. Я думаю, что они также заинтересованы в том, чтобы мы развивали это направление. Например, это имело бы особое значение для тех стран Европы, которые сейчас страдают от многочисленных провокаций России.

– Западные партнеры, безусловно, заинтересованы в том, чтобы мы развивали космическое направление, это усиливает и нашу, и их безопасность. Но надо честно разделять задачи. Если речь идет о провокационных залетах российской тактической авиации, то для этого не обязательно иметь космические радары. Достаточно классических наземных РЛС, которые и так видят такие цели. Зато космос дает другие возможности: сбор информации о работе российских средств РЭБ, мониторинг передвижения техники, контроль частот и сигналов. Это скорее постоянные точечные действия по безопасности.

Вспомним, как в начале года мы не раз сталкивались с ограничениями в доступе к разведданным от США и отдельных европейских партнеров, были и политические, и технические сбои в работе Starlink. Именно поэтому нужна отдельная, четко выстроенная структура, которая централизует все космическое направление. Условно говоря, под каждый крупный проект должен быть свой менеджер, а под всю сферу – единый центр принятия решений. Создание Космических сил – это инструмент, который даст возможность системно работать с космосом и перестать зависеть от чьих-то политических настроений.

– Сейчас речь идет о чисто формальном решении о создании определенной структуры, но, как я понимаю, отдельные элементы Космических войск уже есть в Украине. Могли бы вы их перечислить?

– В Украине уже есть ряд элементов, которые могут стать основой будущих Космических войск. Это прежде всего Национальный центр управления и испытаний космических средств, отвечающий за контроль полетов и мониторинг объектов на орбите, а также новосозданное Управление космической политики Минобороны, координирующее развитие спутниковой связи и разведки.

Работает государственный оператор «Укркосмос», обеспечивающий спутниковую связь и передачу данных. Благодаря донатам граждан Украина получила доступ к разведывательному спутнику ICEYE. Все это пока не сформировано в единый военный род и не имеет собственных единиц на орбите, но уже выполняет разведывательные и коммуникационные функции, которые со временем можно интегрировать в Космические войска.

– Какие ключевые элементы Космических войск должны присутствовать?

– Прежде всего надо понимать: космос всегда дорогой и не обязательно означает только «оружие на орбите». Это прежде всего демонстрация способности страны строить собственную инфраструктуру связи, разведки и научных решений. Для Украины первоочередным является создание системы спутниковой связи, собственных каналов для военных и государственных коммуникаций, которые не зависят от политических решений или коммерческих сервисов вроде Starlink.

Второй критически важный элемент – это орбитальная разведка, то есть оптико-электронные и радиолокационные спутники наблюдения. Радары с синтетической апертурой можно выводить на орбиту и получать высококачественные снимки даже при сплошной облачности или ночью, что дает возможность отслеживать пуски ракет, перемещение техники и работу вражеских средств РЭБ в любую погоду.

Третье направление – космический мониторинг и раннее предупреждение: контроль объектов на орбите, предупреждение о ракетах или потенциальных угрозах из космоса. Отдельно стоит задача защиты и устойчивости собственных аппаратов шифрования каналов, противодействие глушению, быстрое резервирование. Все это не только «военный космос», но и комплексная инфраструктура, без которой современная армия не может эффективно воевать и планировать операции.

– Страна-агрессор Россия имеет Воздушно-космические силы. Это то же самое, что мы собираемся создать в Украине, или все же здесь есть отличие?

– В России Воздушно-космические силы (ВКС) – это гибридная структура, которая объединяет авиацию, противовоздушную и противоракетную оборону, а также элементы космического контроля в одном командовании. То есть там под одной крышей и истребители, и ракетные войска ПВО, и центры управления спутниками.

Украинский подход другой. Мы уже имеем Воздушные силы, которые выполняют двойные функции, авиация плюс противовоздушная оборона, и они остаются отдельным родом войск. Космические войска, которые планируются, будут самостоятельной структурой вроде U.S. Space Force или аналогов во Франции, Японии или Великобритании. Это означает отдельный штаб, специализированные кадры и бюджет, а главное – это другой фокус, не объединенная авиация, а именно развитие спутниковой связи, орбитальной разведки, космического мониторинга и защиты собственных аппаратов. То есть мы идем по пути разграничения, где авиация и ПВО остаются в Воздушных силах, а космос получает собственную вертикаль управления.

– 28 сентября враг совершил самую масштабную атаку на Украину за последний год. Когда такое случается, снова и снова возникает вопрос: как усилить нашу ПВО? В частности, как защитить Украину от баллистики?

– 28 сентября россияне сыграли не в массу, а в плотность и синхронизацию с одновременным пуском «Шахедов» и ракет с основной нагрузкой на Киев и несколькими отвлекающими точками. Это ломает старую модель атак волнами и требует новой архитектуры ПВО, о которой я говорю уже в течение длительного времени.

Первое – это рассредоточение и мобильность, сеть мобильных огневых групп и стационарные узлы перехвата, между которыми мы «пасем» цели средствами РЭБ, отводя их от городов в подготовленные коридоры перехвата.

Второе – это многослойная интегрированная оборона. Нижний слой – зенитная артиллерия ПЗРК СРU с РЛС ближнего действия против БпЛА и крылатых ракет на малой высоте, средний слой – IRIS-T SLM или NASAMS по крылатым ракетам и авиации. Верхний слой – Patriot PAC-3 MSE, THAAD или SAMP-T Aster 30 как единственный реально действенный инструмент против баллистики.

Третье – сенсоры и наведение, максимальная интеграция данных РЛС пассивной и активной радиолокации, пассивных датчиков, звуковых и визуальных, а также космических или авиаплатформ партнеров для раннего предупреждения и режима shoot-look-shoot по баллистике. Не все сразу, а умные повторные пуски по результатам сопровождения.

Четвертое – экономика перехвата. На большое количество дешевых средств поражения отвечаем не дорогими ракетами, а более дешевыми средствами: дроны-перехватчики, лазерное и импульсное оружие, чтобы снять нагрузку с дорогих систем.

Пятое – логистика и живучесть, быстрая перезарядка, резервные позиции, макеты разнесения узлов управления и связи, чтобы одновременные удары не глушили нам командование.

Итог прост: против баллистики работают только те системы, которые для этого созданы, – Patriot, THAAD или SAMP-T. Все остальное должно освободить им руки, "пастухи" с РЭБ – дроны-перехватчики, артиллерия ближнего боя и грамотная сетка сенсоров. Это и есть путь, как переживать такие плотные ночи с меньшими потерями.

– Что, кроме денег, нужно, чтобы эта система была создана?

– Прежде всего нужно стратегическое видение. Мы должны смотреть не только на то, что враг применяет сейчас, но и на то, как его вооружение эволюционирует. Казалось бы, мелочь – появление модемов, прикрученных скотчем к крылу «Шахеда», но это уже сигнал, что противник использует мобильную связь для трекинга или передачи данных, а значит, может менять полетное задание в реальном времени и в дальнейшем это будет уже интегрированная система.

Чтобы противодействовать такой динамике, нужен инструмент опережения, который я называю инженерной ставкой. Это место, где угрозы просчитывают заранее и формируют технические решения еще до того, как враг запустит их в серию. Это должна быть организация, которая собирает данные из всех источников, проводит аналитику, прогнозирует следующие шаги противника и превращает это в конкретные технические задания для разработчиков. Только сочетание такой аналитики с финансированием позволит строить оборону, которая опережает угрозы, а не догоняет их.

– Считаете ли вы, что при соблюдении всех условий, о которых вы сейчас упомянули, мы можем когда-то увидеть ситуацию, когда ни одно средство поражения РФ не достигнет своей цели в Украине?

– Мое видение защиты сводится не только к перехвату целей в воздухе, но и к тому, чтобы сломать саму логику их применения. Идея названия «стена дронов» возникла именно из этого: создать такую систему, чтобы ни один дрон не мог даже приблизиться к территории ЕС.

Украине нужна своя «стена» вдоль линии боевого соприкосновения, но не просто цепь радаров или батарей, а комплекс решений, которые делают атаки экономически и технически бессмысленными, от многослойной ПВО и мобильных групп до средств РЭБ, космической разведки, системы анализа и быстрого производства дешевых перехватчиков.

Когда мы это увидим? Тогда, когда перестанем жить короткими циклами в две-три недели в ожидании Taurus KEPD 350 или Tomahawk и начнем действовать со стратегическим планированием, где каждое инженерное решение подчинено долгосрочной цели сделать удары противника непригодными еще на этапе замысла.

