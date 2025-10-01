закрыть
Во Франции задержали танкер из «теневого флота» РФ

  • 1.10.2025, 8:19
  • 1,394
20 сентября он вышел из российского порта Приморск.

Военно-морские силы Франции сообщили, что власти страны расследуют вероятное нарушение со стороны нефтяного танкера Boracay под флагом Бенина, который находится под санкциями Европейского Союза и Великобритании, введенными против России, пишет Reuters.

«После подозрения в нарушении правил судном Boracay был подан отчет в соответствующую прокуратуру в Бресте. Расследование продолжается», - говорится в заявлении ВМС Франции.

По данным издания, танкер с сырой нефтью сейчас стоит на якоре у атлантического побережья западной Франции, неподалеку от Сен-Назера. Примечательно, что против танкера были введены отдельные санкции со стороны Евросоюза и Великобритании в октябре 2024 года и в феврале текущего года.

Известно, что до этого его задерживали власти Эстонии из-за того, что танкер плавал без действительного флага страны. В статье указывается, что нередко танкеры теневого флота имеют непрозрачную структуру собственности и страхования. Кроме этого, часто возраст судна составляет более 20 лет.

По данным MarineTraffic, нефтяной танкер покинул российский порт Приморск 20 сентября текущего года. Он проплыл через Балтийское море и над Данией, а затем вошел в Северное море и проплыл на запад через Ла-Манш.

Танкер был построен в 2007 году, его сопровождал французский военный корабль после того, как он обогнул северо-западную часть Франции, а затем изменил курс и направился на восток, к французскому побережью.

Прокурор Бреста сообщил агентству, что расследование было начато после того, как экипаж не предоставил доказательств гражданства судна и не выполнил приказов. В ЕС заявили, что судно было связано с транспортировкой российской нефти и нефтепродуктов, «используя при этом нерегулярные и рискованные методы судоходства».

Также Британия заявила, что судно было «вовлечено в деятельность, целью или следствием которой является дестабилизация Украины ... или получение выгоды или поддержка правительства России» при перевозке нефти или нефтепродуктов российского происхождения из России в третью страну.

Издание отметило, что в декабре 2024 года судно сменило название на Boracay, а до этого называлось Kiwala. Суда могут менять названия, но сохраняют один и тот же идентификационный номер IMO в течение всего срока эксплуатации.

