закрыть
1 октября 2025, среда, 8:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Павел Дуров заявил, что его пытались отравить

1
  • 1.10.2025, 8:26
  • 1,096
Павел Дуров заявил, что его пытались отравить
Павел Дуров

Это якобы было весной 2018 года.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что весной 2018 года его пытались отравить. Об этом предприниматель рассказал в беседе с американским подкастером Лексом Фридманом.

Павел Дуров признался, что никогда не рассказывал об этом публично, так как не хотел, «чтобы люди паниковали».

— Это было весной 2018 года. Мы пытались собрать средства для финансирования блокчейн-проекта TON, работали со всякого рода венчурными фондами, инвесторами. В то же время несколько стран пытались заблокировать Telegram, — рассказал предприниматель.

Он добавил, что в то время жил один в арендованном таунхаусе, не уточнив, в какой стране. Дуров рассказал, что у него был «странный сосед», который однажды «что-то мне там оставил у двери».

— И спустя час, когда я уже читал в кровати, <…> я почувствовал себя очень плохо. Я почувствовал боль по всему телу. Я пытался встать [с кровати] и пойти в ванную. Но пока я шел туда, мое тело стало отказывать. Сначала зрение и слух, потом стало трудно дышать. Все это сопровождалось очень острой болью. Сердце, желудок, все сосуды. Это было трудно объяснить, но в одном я был уверен: «Ну вот и все». <…> Я очнулся на полу на следующий день. Было уже светло. Я не мог встать, дикая слабость. <…> По всему телу полопались сосуды. Со мной такого никогда не было. Я потом две недели ходить не мог. Я оставался дома и решил не говорить ничего об этом моей команде — я не хотел, чтобы они волновались, — поделился Дуров, подчеркнув, что до этого случая он «никогда не болел» и у него «идеальное здоровье».

The Open Network (TON) — децентрализованная блокчейн-сеть, а также платформа, обеспечивающая создание защищенных приложений с встроенными инструментами анонимности, такими как прокси-сервер и анонимайзер. Сеть включает обмен сообщениями, а также платежные операции с использованием криптовалюты Toncoin. Проект первоначально разрабатывался под названием Telegram Open Network для поддержки криптовалюты Gram.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип