Павел Дуров заявил, что его пытались отравить 1 1.10.2025, 8:26

Это якобы было весной 2018 года.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что весной 2018 года его пытались отравить. Об этом предприниматель рассказал в беседе с американским подкастером Лексом Фридманом.

Павел Дуров признался, что никогда не рассказывал об этом публично, так как не хотел, «чтобы люди паниковали».

— Это было весной 2018 года. Мы пытались собрать средства для финансирования блокчейн-проекта TON, работали со всякого рода венчурными фондами, инвесторами. В то же время несколько стран пытались заблокировать Telegram, — рассказал предприниматель.

Он добавил, что в то время жил один в арендованном таунхаусе, не уточнив, в какой стране. Дуров рассказал, что у него был «странный сосед», который однажды «что-то мне там оставил у двери».

— И спустя час, когда я уже читал в кровати, <…> я почувствовал себя очень плохо. Я почувствовал боль по всему телу. Я пытался встать [с кровати] и пойти в ванную. Но пока я шел туда, мое тело стало отказывать. Сначала зрение и слух, потом стало трудно дышать. Все это сопровождалось очень острой болью. Сердце, желудок, все сосуды. Это было трудно объяснить, но в одном я был уверен: «Ну вот и все». <…> Я очнулся на полу на следующий день. Было уже светло. Я не мог встать, дикая слабость. <…> По всему телу полопались сосуды. Со мной такого никогда не было. Я потом две недели ходить не мог. Я оставался дома и решил не говорить ничего об этом моей команде — я не хотел, чтобы они волновались, — поделился Дуров, подчеркнув, что до этого случая он «никогда не болел» и у него «идеальное здоровье».

The Open Network (TON) — децентрализованная блокчейн-сеть, а также платформа, обеспечивающая создание защищенных приложений с встроенными инструментами анонимности, такими как прокси-сервер и анонимайзер. Сеть включает обмен сообщениями, а также платежные операции с использованием криптовалюты Toncoin. Проект первоначально разрабатывался под названием Telegram Open Network для поддержки криптовалюты Gram.

