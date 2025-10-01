Бизнесы будущего: на чем можно крупно заработать в Беларуси 6 1.10.2025, 9:06

Вариантов достаточно, но есть нюанс.

Еще недавно всем советовали открывать кофейни, до этого — барбершопы и магазины здорового питания, еще раньше — франшизы шаурменных, фитнес-центры и клининговые компании. А какую нишу выбрать для бизнеса уже в 2026 году, чтобы опередить конкурентов и успешно развиваться в будущем? С этим вопросом журналисты Onlíner обратились к эксперту.

Мир стремительно меняется, появляются новые профессии, требующие новых знаний, навыков и умений, — об этом мы недавно рассказывали. Как же правильно выбрать идею для бизнеса, чтобы не прогадать? «Хорошее начало — половина победы» — эта поговорка в полной мере относится к выбору направления вашего дела. Потому что верный выбор ниши для бизнеса — это вопрос даже не уровня будущей прибыли или скорости окупаемости, а стратегии развития, которая повлияет на устойчивость бизнеса на многие годы. Ведь верно выбранная бизнес-идея — основа безбедного будущего.

На фоне слабого роста

Экономика Беларуси продолжает расти скромными (на фоне как соседей, так и мирового ВВП) темпами. По данным Национального статистического комитета, в январе — августе текущего года валовой внутренний продукт Беларуси увеличился лишь на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: год назад, по данным Белстата, белорусская экономика выросла на 4,9%.

Тем не менее появляются ниши, где предприниматели могут не только зарабатывать, но и формировать новые рынки. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны неуклонно увеличивается и в 2024 году составила 27,4%.

И МСБ может начинать развивать направления, которые будут расти с куда большей скоростью, чем ВВП Беларуси.

Мы решили рассмотреть перспективные и оригинальные ниши для открытия бизнеса в Беларуси и поинтересовались у инвестиционного консультанта, предпринимателя, управляющего партнера Aser Global Олега Ильина, какие бизнесы стоит открывать в ближайшее время.

Глядя на соседей

По словам эксперта, белорусская медицина остается сильной в базовом обслуживании, но цифровые решения развиты слабо. В стране нет полноценных платформ телемедицины, а электронная медицинская карта находится в стадии развития.

— Есть несколько IT-компаний, которые создают софт для клиник (например, для записи к врачу или управления данными), ряд стартапов пытались запускать сервисы онлайн-консультаций, но широкого распространения они не получили, — поясняет Олег Ильин.

Эксперт считает, что перспективные ниши в digital health — это мобильные приложения для мониторинга хронических заболеваний, например диабета или сердечно-сосудистых проблем. Также перспективно, по мнению Ильина, открытие бизнеса, связанного с носимыми устройствами, интегрированными в единую платформу для пациентов и врачей.

В качестве примера специалист привел такие российские сервисы, как «ТелеМед», «Яндекс.Здоровье», «Сбер Здоровье», которые стали лидерами в плане онлайн-записи и телемедицины на своем рынке. В Беларуси подобных проектов пока нет.

Новый взгляд на образование

В последнее время аналитики сошлись во мнении, что классическое образование XX века не соответствует растущим потребностям рынка. Он требует расширить и быстро получить практические навыки в стремительно меняющемся мире. В результате рынок EdTech (образовательных технологий) буквально взорвался.

Белорусы готовы активно инвестировать в собственное образование и образование своих детей, но ищут прикладные, а не абстрактные знания.

Это, по словам эксперта, одна из бизнес-ниш, на которые следует обратить внимание.

— Несколько локальных белорусских EdTech-стартапов уже предлагают курсы по программированию и английскому языку. Некоторые белорусские IT-компании разрабатывают продукты для зарубежных клиентов, но не для внутреннего рынка. Перспективные ниши — платформы микрообучения для рабочих профессий, VR/AR-решения для инженерного образования, AI-репетиторы для школьников и студентов, — отмечает он.

Бизнесменам, которые рассмотрят этот вариант для своего будущего, следует внимательно изучить платформу «Эквио» как пример EdTech-проекта для взрослых, ориентированного на обучение рабочим профессиям.

— В Беларуси аналогичный проект может быть востребован, особенно в условиях необходимости повышения квалификации рабочих кадров и адаптации к новым технологиям, — поясняет Ильин.

Складов мало не бывает

Несмотря на то что Беларусь — логистический хаб (прежде всего на пути китайских товаров в Европу), в стране ощущается дефицит складских площадей. По свежим данным аналитиков, на конец I полугодия 2025 года вакантность складских помещений оставалась минимальной. Это, отметил эксперт, создает уникальную возможность для инвесторов.

— Имеющиеся логистические комплексы (ЛК) при индустриальных парках и иные ЛК не покрывают растущий e-commerce и производственные запросы. Перспективные ниши — склады класса A+ (с климат-контролем, автоматизацией), гибкие решения для малого бизнеса (self-storage), кросс-докинг-центры, — подсказывает идею для стартапа Олег Ильин.

Эксперт приводит пример еще одного соседского кейса — на этот раз не с Востока, а с Запада: в Польше компания Panattoni за последние пять лет превратилась в крупнейшего девелопера складов Восточной Европы.

Земля накормит

Еще один вариант развития нового бизнеса — агротехнологии. Беларусь традиционно сильна в сельском хозяйстве, однако при этом, по словам эксперта, агросектор остается довольно консервативным: мало технологий точного земледелия, тепличные комплексы работают не по самым современным моделям, а вертикальные фермы и вовсе остаются уделом энтузиастов.

— Государственные гиганты — «Савушкин продукт», «Санта-Бремор», агрокомбинат «Дзержинский» — используют современные технологии, но в основном на уровне автоматизации переработки, — обрисовывает положение дел Олег Ильин.

Несколько IT-компаний предлагали решения для мониторинга полей с помощью спутников и дронов, но системного рынка пока нет.

— На этом фоне перспективными нишами в данном секторе являются стартапы в области «умного» орошения, сервисы для мониторинга состояния растений в реальном времени, вертикальные фермы в городах для локального снабжения свежими овощами, — уверен эксперт.

Если кто-то из белорусских бизнесменов решит двигаться в этом направлении, ему следует изучить литовский пример: компания iAGRO внедрила систему точного земледелия с использованием датчиков влажности и спутникового мониторинга, что позволяет оптимизировать полив и снизить расход воды до 30—40%.

Подобные решения в Беларуси могли бы существенно сократить издержки сельхозпредприятий и стать точкой входа для малого и среднего бизнеса.

Чтобы мусорные горы не росли

Одной из глобальных проблем человечества является переработка мусора. И Беларусь, которая предпринимала ряд удачных, но не слишком уверенных шагов и многие годы борется с этой проблемой, не является исключением.

— Однако реальность такова: вторичное сырье собирается слабо, а перерабатывающих мощностей недостаточно. Госпредприятия БелВТИ и «Белвторресурсы» отвечают за переработку, но их мощности ограничены. Несколько частных инициатив занимались сбором вторсырья, например проект «Зеленая карта», но этого явно мало, — поясняет эксперт.

По его мнению, перспективными нишами в этом секторе являются переработка сельхозотходов (навоз, солома, кукурузные стебли), сервисы по сортировке и сбору пластика и стекла в городах, производство продуктов с добавленной стоимостью из переработанного сырья (например, стройматериалы или топливные брикеты).

Начиная свое дело по переработке мусора, белорусским предпринимателям было бы полезно изучить опыт польской компании Bioelektra Group.

Она разработала технологию полной переработки бытового мусора без предварительной сортировки. Ильин считает, что белорусские города могли бы внедрять такие линии первоначально хотя бы на уровне пилотов.

Импортозамещение — наше почти все

Об импортозамещении в Беларуси говорят более 20 лет, особенно много в последние три с половиной года. И не только говорят — власти поддерживают начинающих бизнесменов, которые решаются занять места, освободившиеся после ухода иностранных компаний с рынка, льготными кредитами. Это добавляет энтузиазма тем, кто готов пойти по этому пути.

Сегодня, по словам эксперта, белорусская промышленность перестроилась на внутренний рынок и партнеров из ЕАЭС. Это открывает новые ниши и для малого бизнеса. Есть предприятия пищевой промышленности («Савушкин продукт», «Молочный мир» и другие), отдельные локальные бренды в химии и упаковке, но места для начала нового бизнеса хватает.

— Перспективные ниши — моторные и промышленные масла, химические реагенты и щелочные вещества, пластмассы и полимеры, строительные и огнеупорные материалы, а также иная продукция, относимая к импортозамещающей (в частности, товары критического импорта), — перечисляет варианты для бизнеса, который имеет смысл открывать в 2025 году, Олег Ильин.

Одним из удачных начинаний малого бизнеса на ниве импортозамещения можно назвать сыроварню «Белые росы», которая заменила импортные закваски и оборудование на отечественные аналоги. Сегодня она производит оригинальные сыры из белорусского молока, поставляет их в Россию и увеличила оборот в 2,5 раза.

Вариантов для бизнеса будущего достаточно, но есть нюанс

— В Беларуси сохраняется высокий потенциал для малого и среднего бизнеса: правильно выбранная ниша с учетом локальных особенностей и потребностей населения позволяет быстро занять рынок и создать устойчивый бизнес, — резюмирует Олег Ильин.

Подводя итог, можно сказать, что вариантов для открытия своего дела масса. Но при этом начинающему бизнесмену следует не только внимательно изучать имеющийся и перспективный рынок (спрос, тренды, масштабируемость), работу конкурентов или аналогичных бизнесов в соседних странах, но и тщательно подходить к оценке собственных возможностей, то есть четко понимать свои бизнес-опыт, знания и навыки, что может позволить развивать имеющиеся оборудование и недвижимость, личные финансы и трезво оценивать возможность банковского кредитования нового дела. Но это тема для еще одного разговора с экспертом.

