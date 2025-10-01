Европейская «стена дронов»: в чем смысл новой оборонной системы 1.10.2025, 9:19

Фото: Reuters

Недавние вторжения российских беспилотников придали проекту особую актуальность.

Евросоюз разрабатывает план создания так называемой «Стены дронов» — системы обороны вдоль восточного фланга блока, которая должна отражать беспилотники из России. На фоне недавних случаев вторжения российских дронов в воздушное пространство Европы у чиновников есть стимул действовать быстро.

Ожидается, что идея будет обсуждаться в Копенгагене, когда соберутся лидеры всех 27 стран ЕС, чтобы обсудить вопросы торговли и обороны, пишет The New York Times.

Что известно о плане создания «Стены дронов»

Как появилась идея? Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила идею «наблюдения за восточным флангом». Предложение сразу выглядело как неотложное: в тот же день беспилотники России вошли в воздушное пространство Польши. Позже уже Румыния сообщила о проникновении российского дрона в свое воздушное пространство, а российские истребители появились в небе над Эстонией.

Вскоре состоялся первый планировочный звонок с участием представителей стран, граничащих с Россией — Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Румынии, Польши, Словакии и Финляндии — а также Дании, которая сейчас возглавляет ЕС.

«Мы должны действовать сейчас — Европа должна дать решительный и единый ответ на вторжения российских дронов на наши границы. Поэтому мы предложим немедленные меры для создания стены дронов», - отметила фон дер Ляйен.

Что такое стена дронов и как она будет работать? Многие страны уже имеют или разрабатывают технологии против БПЛА. В данном случае цель — создать совместный щит для более эффективного обнаружения, отслеживания и перехвата дронов, когда они входят в воздушное пространство ЕС или его союзников.

Стена не будет физическим барьером, а представляет собой скоординированную сеть систем слежения за дронами — возможно, с использованием радаров, глушилок и акустических датчиков, а также улучшенного обмена информацией и данными.

«Мы должны обеспечить безопасность нашего неба. Инициатива стены дронов своевременна и необходима. В конечном итоге мы не можем тратить миллионы евро или долларов на ракеты для уничтожения дронов, которые стоят всего несколько тысяч долларов», — заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Точные характеристики стены дронов, источники финансирования и сроки реализации еще обсуждаются. Проект будет опираться на опыт Украины, которая уже консультирует своих европейских союзников.

Одним из «немедленных приоритетов», по словам литовского комиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилиуса, является усовершенствованное обнаружение, «которого нам явно не хватает в некоторых местах».

Стена дронов станет частью более широкой инициативы по усилению контроля на восточном фланге ЕС. Она может включать улучшение морской безопасности в Балтийском и Черном морях, а также систему космического наблюдения в реальном времени для отслеживания военных перемещений.

Зачем это Европе? Европа и без того находилась в состоянии повышенной тревоги до недавних вторжений дронов. Россия тратит почти 7% ВВП на военные нужды и проводит активную мобилизацию. Европа пытается послать сигнал о готовности.

