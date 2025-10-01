Кардиологи назвали лучший продукт, который нормализует артериальное давление 4 1.10.2025, 9:22

5,682

Однако стоит знать меру в его употреблении.

Существует несколько продуктов, которые могут помочь снизить артериальное давление, и, как пишет Parade, один из них точно есть у вас в шкафу. И это - несоленые орехи.

«Небольшое количество орехов, таких как грецкие орехи, миндаль и фисташки, ежедневно может помочь снизить артериальное давление», — говорит доктор Оэнь-Сяо, доктор медицинских наук, кардиолог. «Эти орехи содержат L-аргинин — аминокислоту, способствующую выработке оксида азота, который оказывает сосудорасширяющее действие на артерии, что потенциально может снизить артериальное давление».

В то же время, предупреждает она, орехи содержат много жира (особенно фисташки), поэтому не стоит есть их слишком много.

Однако орехи - не единственный перекус, который может помочь снизить артериальное давление.

«Свежие фрукты и овощи, особенно ягоды, бананы и листовая зелень, — превосходны», — говорит доктор Джейн Морган, доктор медицинских наук, кардиолог. «Кроме того, обезжиренный йогурт или хумус с овощами также являются отличными вариантами перекуса, поскольку они богаты клетчаткой, калием и антиоксидантами, которые способствуют поддержанию здорового артериального давления».

Вы также можете внести другие изменения в свой образ жизни, которые могут помочь снизить давление.

1. Регулярные физические упражнения

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует уделять 150 минут (около 2,5 часов) умеренно интенсивным физическим упражнениям или 75 минут энергичной аэробной активности в неделю.

«В идеале необходимо заниматься 30 минут в день непрерывной кардионагрузкой (ходьба, бег, плавание, прыжки на месте)», — добавляет доктор Оэнь-Сяо.

2. Сократите потребление соли

«Соль повышает артериальное давление, поэтому сокращение потребления соли может помочь поддерживать его в норме», — говорит доктор Оэнь-Сяо.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять не более 2300 мг натрия в день, а для большинства взрослых, особенно для людей с повышенным артериальным давлением, идеальным пределом является менее 1500 мг в день.

3. Регулярно проверяйте артериальное давление

«Исследования показали, что те, кто регулярно пользуется домашними тонометрами, не только лучше контролируют артериальное давление, но и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов», - говорит доктор Морган.

Ранее медики рассказали, как правильно измерять давление в домашних условиях, чтобы повысить точность результатов.

