1 октября 2025, среда, 10:42
На границах Беларуси и ЕС сложилась нетипичная ситуация

1
  • 1.10.2025, 9:43
  • 3,420
«Всех поздравляю с началом октября».

Судя по данным Госпогранкомитета, утром 1 октября на границах Беларуси и стран ЕС полностью отсутствуют очереди на выезд.

На 8 часов утра 1 октября в пунктах пропуска на выезд в Польшу, Литву и Латвию нет ни одного автомобиля и легкового автобуса.

В том числе пусто на погранпереходе «Брест». Еще в полночь 30 сентября очередь там составляла 665 автомобилей, однако в течение суток неуклонно сокращалась. Уже в 0.00 1 сентября в «колейке» стояло всего 50 машин, а уже к 2.00 их не стало вовсе.

В приграничных чатах также отмечают нетипичную ситуацию в пунктах пропуска.

«Всех поздравляю с началом октября. Будем ждать коллапс в конце октября», — написал один пользователь с беларусско-польской границы, намекая, что к конце месяца ситуация может измениться — вероятно, из-за осенних каникул у школьников.

