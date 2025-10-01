На границах Беларуси и ЕС сложилась нетипичная ситуация

На границах Беларуси и ЕС сложилась нетипичная ситуация1
- 1.10.2025, 9:43
Судя по данным Госпогранкомитета, утром 1 октября на границах Беларуси и стран ЕС полностью отсутствуют очереди на выезд.
На 8 часов утра 1 октября в пунктах пропуска на выезд в Польшу, Литву и Латвию нет ни одного автомобиля и легкового автобуса.
В том числе пусто на погранпереходе «Брест». Еще в полночь 30 сентября очередь там составляла 665 автомобилей, однако в течение суток неуклонно сокращалась. Уже в 0.00 1 сентября в «колейке» стояло всего 50 машин, а уже к 2.00 их не стало вовсе.
В приграничных чатах также отмечают нетипичную ситуацию в пунктах пропуска.
«Всех поздравляю с началом октября. Будем ждать коллапс в конце октября», — написал один пользователь с беларусско-польской границы, намекая, что к конце месяца ситуация может измениться — вероятно, из-за осенних каникул у школьников.