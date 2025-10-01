Около станции метро «Каменная Горка» в Минске умерла женщина

Около станции метро «Каменная Горка» в Минске умерла женщина5
- 1.10.2025, 9:48
Подробности сообщили в Следственном комитете.
В Минске у станции метро «Каменная Горка» была обнаружена пенсионерка без признаков жизни. Агентство «Минск-Новости» узнало подробности в Следственном комитете.
— По данным следствия, 30 сентября вблизи подземного пешеходного перехода на улице Притыцкого в Минске обнаружено тело 79-летней пенсионерки. Cледственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ, — рассказали в СК.
Следователи установили, что смерть не носит криминальный характер.