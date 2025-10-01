«Тунеядцам» накинули по полной 3 1.10.2025, 10:20

1,386

Фото: bortnikau.livejournal.com

Безработным придется платить полную стоимость квартиры, которой они владеют.

С сегодняшнего дня, 1 октября, меняется порядок расчета платы за ЖКУ для не занятых в экономике граждан. Так называемым «тунеядцам» придется платить полную стоимость квартиры, которой они владеют, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Ранее плата за жилищно-коммунальные услуги для помещений, которые принадлежат не занятым в экономике белорусам, зависела от регистрации такого человека и сколько людей проживает на квадратных метрах.

Если, например, вместе с ним на 60 квадратах проживало еще два человека, то «тунеядец» платил по повышенной стоимости за теплоснабжение пропорционально количеству проживающих – за 20 кв. м. Остальные 40 «квадратов» считались по субсидируемым тарифам.

С 1 октября 2025 года плата за ЖКУ не занятым в экономике гражданам, у которых есть в собственности квартира, будет считаться за всю ее площадь. Если на нем числятся несколько жилых помещений, то плата по повышенным тарифам будет начисляться и по этим площадям по повышенным тарифам.

