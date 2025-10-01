О «Томагавках» для Украины Александр Кочетков

1.10.2025, 10:29

Появился сильный инструмент влияния на Россию.

Когда появилась первая информация о просьбе Зеленского передать нам крылатые ракеты «Томагавк», я прокомментировал это с юмором: зачем нам этот американский хлам, если, по заявлениям властей, у нас массово выпускается «значительно лучшая» ракета «Фламинго»? Кстати, у врага отсутствует ПРО, способная отбить 100 ракет, которые одновременно летят на одну цель, так почему Крымский мост до сих пор стоит (вопрос риторический)?

Если серьезно, то «Томагавк» – замечательная крылатая ракета, потому что постоянно модернизируется. Сбить ее крайне трудно, потому что она ориентируется не столько по GPS, сколько по спутниковой карте, которая заложена в систему управления, что позволяет ракете летать очень низко – там, где ее не видит большинство радиолокационных станций. Но она преимущественно морского базирования. Конечно, есть комплексы наземного базирования, но их немного даже в США.

Поэтому просьба передать Украине «Томагавки» выглядит как весьма гипотетический инструмент политического давления на Кремль, чтобы напугать и принудить к конструктивным мирным переговорам.

Однако поступают сообщения, что Штаты действительно рассматривают вопрос о «Томагавках» для Украины. Это откровенно удивляет неестественной решимостью Трампа, но если разобраться внимательно, то вариант может оказаться очень перспективным.

Дело в том, что передача может состояться исключительно в виде универсального мобильного ракетного комплекса MRC Typhon.

«Томагавк» с нее летит на 1800 км, боевая часть 450 кг. И такая ракета долетит до большинства вражеских аэродромов, с которых атакуют Украину (в эффективности применения «Томагавков» мы убедились в Сирии).

Но вторая ракета, СМ-6, которая может запускаться с Typhon, еще интереснее. Это современная зенитная ракета с дальностью – внимание! – 460 км при использовании с земли (воды). Но уже есть вариант запуска СМ-6 с американских самолетов, и тогда дальность достигает 600 км! Кроме того, эта ракета способна уничтожать баллистические ракеты, а также точечные наземные цели, в частности, ракетные комплексы, а поскольку она сама псевдобаллистическая, то все происходит очень быстро.

Тогда сценарий может быть следующим. США передают нам один комплекс Typhon, но большую партию ракет СМ-6 (с системой использования с F-16), которые способны устроить вражеской авиации настоящий воздушный геноцид. А Typhon будет легализовать ситуацию, еще и добавлять «Томагавки» на большую дальность.

И вот тогда гипотетический инструмент принуждения недоимперии к мирным переговорам превратился бы в вполне реальный. Но все это при условии, что Трамп в очередной раз не возьмет бесконечные две недели на размышления.

Александр Кочетков, «Фейсбук»

