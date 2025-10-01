закрыть
1 октября 2025, среда, 10:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Морган Фриман сдавал стеклотару чтобы сходить на любимый фильм

  • 1.10.2025, 10:30
Морган Фриман сдавал стеклотару чтобы сходить на любимый фильм
Морган Фриман
Фото: REX/Shutterstock

Актер уже более восьми десятилетий хранит особую привязанность к этой ленте.

Морган Фриман, один из самых узнаваемых актеров Голливуда, вот уже более восьми десятилетий хранит особую привязанность к фильму, который впервые увидел в детстве, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Выросший в сельском Миссисипи, Фриман испытал настоящий культурный шок, переехав в Чикаго. Но самым ярким открытием для него стало кино. В шесть лет он впервые оказался в темном зале и посмотрел «Кинг-Конг» (1933). «Он напугал меня до смерти. Мне снились кошмары об этой горилле», — вспоминал актер. Но вместе со страхом пришло и восхищение, магия большого экрана пленила мальчика навсегда.

Чтобы снова попасть в кинотеатр, он собирал использованные бутылки и сдавал их на переработку. Вскоре он понял, что либо станет актером, либо не будет никем. «Мой любимый фильм — это первый фильм, который я увидел. Для меня оригинальный «Кинг-Конг» до сих пор остается лучшим», — говорит Фриман.

Однако актер не скрывал, что в детстве его ранили фильмы, где не было темнокожих героев. Особенно в фантастике и будущем, где, по мнению Голливуда середины XX века, места для них не находилось. Именно тогда у него возникло желание изменить отношение общества к чернокожим через свое творчество.

Отказываясь сниматься в эксплуатационных проектах 1970-х, Фриман выбрал путь, на котором сохранил детское чувство восторга от кино и посвятил карьеру тому, чтобы сделать экран более открытым и справедливым.

«Когда ты чего-то по-настоящему хочешь — ты этого добьешься», — говорит он с улыбкой.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип