Морган Фриман сдавал стеклотару чтобы сходить на любимый фильм

Морган Фриман

Фото: REX/Shutterstock

Актер уже более восьми десятилетий хранит особую привязанность к этой ленте.

Морган Фриман, один из самых узнаваемых актеров Голливуда, вот уже более восьми десятилетий хранит особую привязанность к фильму, который впервые увидел в детстве, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Выросший в сельском Миссисипи, Фриман испытал настоящий культурный шок, переехав в Чикаго. Но самым ярким открытием для него стало кино. В шесть лет он впервые оказался в темном зале и посмотрел «Кинг-Конг» (1933). «Он напугал меня до смерти. Мне снились кошмары об этой горилле», — вспоминал актер. Но вместе со страхом пришло и восхищение, магия большого экрана пленила мальчика навсегда.

Чтобы снова попасть в кинотеатр, он собирал использованные бутылки и сдавал их на переработку. Вскоре он понял, что либо станет актером, либо не будет никем. «Мой любимый фильм — это первый фильм, который я увидел. Для меня оригинальный «Кинг-Конг» до сих пор остается лучшим», — говорит Фриман.

Однако актер не скрывал, что в детстве его ранили фильмы, где не было темнокожих героев. Особенно в фантастике и будущем, где, по мнению Голливуда середины XX века, места для них не находилось. Именно тогда у него возникло желание изменить отношение общества к чернокожим через свое творчество.

Отказываясь сниматься в эксплуатационных проектах 1970-х, Фриман выбрал путь, на котором сохранил детское чувство восторга от кино и посвятил карьеру тому, чтобы сделать экран более открытым и справедливым.

«Когда ты чего-то по-настоящему хочешь — ты этого добьешься», — говорит он с улыбкой.

