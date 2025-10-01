Работающих белорусов ждет сюрприз 2 1.10.2025, 10:57

9,328

Решение властей многим не понравится.

Министерство труда и социальной защиты утвердило расчетную норму рабочего времени на 2026 год. Соответствующее постановление 1 октября опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, при полной норме продолжительности труда расчетная норма рабочего времени в следующем году составит:

для работников с пятидневной рабочей неделей и выходными в субботу и воскресенье — 2024 часа;

для работников с шестидневной рабочей неделей и выходным днем в воскресенье — 2019 часов.

При этом уточняется, что при пятидневке продолжительность ежедневной работы в обычные дни составляет 8 часов, а в предпраздничные — 7 часов. При шестидневной работать нужно будет с понедельника по пятницу — 7 часов, в субботу — 5 часов, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие госпраздникам и праздничным дням, — соответственно 6 и 4 часа.

Такие нормы устанавливаются ежегодно и служат ориентиром для предприятий и организаций при составлении графиков работы, расчете фонда рабочего времени, заработной платы, отпусков и других кадровых показателей.

Напомним, в 2025 году норма рабочего времени для пятидневной трудовой недели с выходными в субботу и воскресенье составила 2007 часов, а для шестидневной с выходным в воскресенье — 2010 часов. Это рекорд по рабочим часам — таким низким этот показатель не был как минимум с 2009 года.

Таким образом, в сравнении с нынешним годом беларусы, работающие на пятидневке, в 2026-м будут работать на 16 часов больше, а на шестидневке — на 9.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

