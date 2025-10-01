закрыть
1 октября 2025, среда, 12:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Цены на золото побили рекорды на фоне шатдауна в США

7
  • 1.10.2025, 10:58
Цены на золото побили рекорды на фоне шатдауна в США
Фото: AP

Значительно подорожали и другие драгоценные металлы.

На фоне шатдауна в США цены на золото достигли рекордного максимума - 3875 долларов за унцию, установив рекорд третью сессию подряд.

Об этом сообщает Reuters.

Так, в среду, 1 октября, фьючерсы на Нью-Йоркских биржах (S&P 500 и Nasdaq) упали на 0,5%, тогда как цены на золото выросли до 3875 за унцию.

В то же время сообщается, что европейские фьючерсы почти не изменились.

Кстати, в этом году золото уже подорожало более чем на 45%, демонстрируя устойчивый спрос со стороны центральных банков и инвесторов.

Цены на другие драгоценные металлы

Значительно выросли на этой неделе и цены на другие драгоценные металлы, поскольку спрос на безопасные активы распространился с золота на платину и серебро.

Спотовая цена серебра в среду выросла на 0,9% до 47,0525 долларов за унцию, а спотовая цена платины упала на 0,3% до 1572,18 доллара за унцию.

С начала 2025 года цены на серебро поднялись на 62%, а на платину - на 76%.

Перспективы для драгоценных металлов

Согласно инструменту CME FedWatch, инвесторы закладывают 90% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в октябре. Еще одна коррекция возможна в декабре, вероятность этого оценивается в 75%.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип