Цены на золото побили рекорды на фоне шатдауна в США 7 1.10.2025, 10:58

Фото: AP

Значительно подорожали и другие драгоценные металлы.

На фоне шатдауна в США цены на золото достигли рекордного максимума - 3875 долларов за унцию, установив рекорд третью сессию подряд.

Об этом сообщает Reuters.

Так, в среду, 1 октября, фьючерсы на Нью-Йоркских биржах (S&P 500 и Nasdaq) упали на 0,5%, тогда как цены на золото выросли до 3875 за унцию.

В то же время сообщается, что европейские фьючерсы почти не изменились.

Кстати, в этом году золото уже подорожало более чем на 45%, демонстрируя устойчивый спрос со стороны центральных банков и инвесторов.

Цены на другие драгоценные металлы

Значительно выросли на этой неделе и цены на другие драгоценные металлы, поскольку спрос на безопасные активы распространился с золота на платину и серебро.

Спотовая цена серебра в среду выросла на 0,9% до 47,0525 долларов за унцию, а спотовая цена платины упала на 0,3% до 1572,18 доллара за унцию.

С начала 2025 года цены на серебро поднялись на 62%, а на платину - на 76%.

Перспективы для драгоценных металлов

Согласно инструменту CME FedWatch, инвесторы закладывают 90% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в октябре. Еще одна коррекция возможна в декабре, вероятность этого оценивается в 75%.

