1 октября 2025, среда, 12:27
США перебросили самолеты для поиска подводных лодок РФ вблизи Калининграда

  • 1.10.2025, 11:16
  • 1,358
В норвежских Вооруженных силах подтвердили информацию.

OSINT-блогер выяснил, что американские самолеты слежения сначала фиксировались в Норвегии, а затем блокировали полеты вблизи Калининграда. В норвежских Вооруженных силах подтвердили, что P-8 Poseidon «поддерживают деятельность союзников в соседних регионах».

Вероятно, 2-3 самолета P-8 Poseidon 23-25 сентября находились в военном терминале аэропорта Осло-Гардермуэ в Норвегии. Они имели hex-коды AE67C2 и AE67D3 для маскировки, хвостовые номера неизвестны. Об этом сообщил в X аналитик с ником OSINTtechnical.

Ночью на 27 сентября, по его словам, патрульные самолеты P-8 Poseidon блокировали полеты вблизи отделенного от остальной территории РФ Калининграда.

«Несколько самолетов P-8 были переброшены в Осло в последние дни — только за короткое время полета в Балтийский регион, который недавно пострадал от беспилотников», — отметил OSINT-блогер.

Ситуацию прокомментировали в ВС Норвегии

Пресс-служба Вооруженных сил Норвегии подтвердила Dagbladet, что американцы разместили несколько самолетов P-8 Poseidon в аэропорту Осло-Гардермуэ.

«Они поддерживают деятельность союзников в соседних регионах», — заявил представитель Брынъяр Стордал.

Он признал, что речь идет о нескольких самолетах, но не уточнил их количество. По состоянию на 27 сентября «птички» находились в Осло уже больше недели, задачу, которую они выполняют, представитель ВС Норвегии не раскрыл.

В издании сообщили, что P-8 Poseidon — это самолет наблюдения, который используется для патрулирования и наблюдения за морскими районами. Они строятся американской компанией Boeing и могут также использоваться для поиска подводных лодок.

«Есть некоторые учебные мероприятия, в частности связанные с авианосцем, который недавно был здесь и который все еще находится в Северном море», — отметил Стордал.

Вероятно, речь идет о крупнейшем в мире авианосце USS Gerald R. Ford, который недавно находился в Осло после совместных учений в Северном море с Норвегией, Германией и Францией.

«Самолеты имеют относительно большую дальность полета, поэтому они могут действовать достаточно широко в наших районах», — добавил спикер.

Какие задачи могут выполнять P-8 Poseidon

В Newsweek 30 сентября проинформировали, что присутствие партулирующих лекарств происходит на фоне усиления оборонительной позиции НАТО в Балтийском регионе из-за угрозы со стороны РФ для подводных кораблей и трубопроводов, а также деятельности дронов в Польше, Дании и Норвегии. По оценке издания, постоянное развертывание американских военных сил в поддержку альянса — это следствие резкого изменения позиции президента США Дональда Трампа.

В то же время Калининград — это «важный военный форпост России в Северной Европе и Балтийском море», который также получил название «озеро НАТО» после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. P-8 Poseidon могут дозаправляться в воздухе, поэтому они способны осуществлять длительные патрулирования над большими океанскими районами. Кроме США их эксплуатируют Норвегия и Великобритания.

