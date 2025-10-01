закрыть
1 октября 2025, среда, 12:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Почему так важны перерывы в работе

1
  • 1.10.2025, 11:20
Почему так важны перерывы в работе

Краткий отдых можно сравнить с музыкальными паузами.

Мы все знаем, что регулярные перерывы необходимы для здоровья и продуктивности. Однако, когда дело доходит до практики, большинство людей откладывает отдых «на потом». Эксперты объясняют, что более 60% наших действий определяются привычкой, а не осознанным выбором, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Паузы в работе можно сравнить с музыкальными — именно они задают структуру и придают смысл процессу. Перерыв — это не проверка соцсетей, а возможность пересмотреть курс, расставить приоритеты и «проветрить» мысли.

Даже краткий отдых с закрытыми глазами помогает мозгу так же, как сон: улучшает память и снижает напряжение. Это простой способ «перезапустить» внимание и вернуть осознанность.

Как показал Бетховен в Сонате №111, незавершённость может создавать напряжение, которое двигает вперёд. Иногда перерыв посреди задачи открывает новые решения и усиливает итоговый результат — феномен, известный как эффект Зейгарник.

Ощущение ценности часто связано не с дедлайнами, а с идентичностью. Перерывы помогают сохранить энергию для долгосрочных целей, поддержать психологическую устойчивость и улучшить качество жизни.

Психологи советуют относиться к отдыху не как к потере времени, а как к стратегической инвестиции в креативность, устойчивость и будущее. Ведь именно осознанные паузы позволяют нам оставаться в гармонии с собой и окружающим миром.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип