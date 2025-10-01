«Нам нужно разрушить эго Путина» 1.10.2025, 11:41

1,742

Бен Уоллес

Генерал Уоллес рассказал, как это сделать.

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес напомнил о важности Крыма для президента Российской Федерации Владимира Путина. По его словам, чтобы повлиять на РФ, стоит превратить полуостров в нежизнеспособную местность.

Чтобы сделать Крым «нежизнеспособным», Запад должен предоставить Украине возможности для дальнобойных ударов, заявил Уоллес во время международной конференции Warsaw Security Forum 2025. Экс-чиновник британского правительства напомнил, что полуостров является для Путина священным местом, «Святой Горой». Глава Кремля будет вынужден прекратить войну, если увидит, что потерял что-то важное, прозвучало во время выступления в Польше 30 сентября.

Уоллес ответил на вопрос о том, как Запад мог бы помочь Украине, поскольку украинцам кажется, что их бросили на произвол судьбы и они воюют сами. Экс-министр объяснил, что следует уничтожить Крымский мост, чтобы максимально усложнить ситуацию на полуострове. Только в этом случае Путин сделает нужные выводы: чтобы этого достичь, нужны дальнобойные ракеты, например, Taurus.

«Мы должны помочь Украине иметь дальний радиус действия, дать возможности сделать Крым нежизнеспособным. Нам нужно задушить жизнь в Крыму. Если мы это сделаем, то Путин поймет, что ему есть что терять, если это место станет непригодным для жизни. Невозможно, чтобы он работал, этот мост, — нам нужен Taurus из Германии. Нам нужно разрушить этот проклятый мост, потому что это эго, это статуя, это эго Путина. Если мы это сделаем, Путин вдруг поймет, что у него есть что терять», — подчеркнул британец.

Экс-чиновник также описал, чем является Крым и Украина для Путина. По его мнению, глава Кремля относится к полуострову как к «Священной Горе» и охвачен желанием доминировать над Украиной. И именно эти два желания мотивируют президента РФ.

«Нам нужно помнить, что мотивирует Путина. Путин влюблен в идею доминирования в Украине, идеей захвата Украины. Крым — это Россия... Крым он объявил в 2014 году», — пояснил Уоллес.

Еще один вопрос, на который ответил британский экс-министр, — почему НАТО сбивает российские дроны на полторы тысячи долларов ракетами за полмиллиона и не использует другие средства, как показала Украина. Уоллес подтвердил, что западные военные «до сих пор хотят покупать авианосцы и ракеты стоимостью миллион долларов» и «игнорируют уроки новых способов ведения войны». На Западе есть технологии, способные справиться с вызовами войны 21 века, а «мы все еще их игнорируем».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com