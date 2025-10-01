Какой будет погода в Беларуси в ближайшие дни 1.10.2025, 11:43

Тепло ушло из страны.

В четверг ночью местами по Гомельской области, утром и днем преимущественно по юго-востоку пройдут небольшие дожди. Ночью +1..+6°С, днем +6..+11°С.

В пятницу местами — небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах страны слабый туман и гололед.

Ночью +1..+6°С, при прояснениях, а по Брестской области во многих районах ожидаются заморозки 0..-4°С; максимальная днем +6..+13°С.

В субботу ночью +1..+7°С, при прояснениях ожидаются заморозки 0..-3°С; днем +9..+15°С, по юго-востоку Беларуси до +17°С.

