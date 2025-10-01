Цены на новостройки в Минске взлетят? 1.10.2025, 11:55

Эксперты обращают внимание на важное событие.

«Беларусбанк» объявил о снижении ставок по жилищным кредитам. В течение всего октября банк будет выдавать некоторые займы на недвижимость под 13,75% годовых. Экспер по недвижимости Наталья Литовская объяснила в своем телеграм-канале, как это скажется на рынке жилья в столице.

В последние недели на рынке недвижимости отмечается спад активности: застройщики фиксируют слабые продажи, а один из крупных девелоперов заявил, что цены достигли своего максимума и становятся недоступными для покупателей, отмечает эксперт.

До недавнего времени кредитные ставки составляли 16,5% при строительстве с частным застройщиком и 15,25% — с государственным. При средней зарплате в 3 тыс. рублей заемщик мог рассчитывать на кредит в размере 127−137 тыс. рублей.

Теперь, при снижении ставки до 13,75% до конца октября, сумма возможного кредита для такого же уровня дохода увеличивается примерно до 150 тыс. рублей.

— Помним, что зарплата должна быть официальной, а кредитополучатель в идеале — работник в найме (у ипэшников и самозанятых шансы на ипотечный кредит в госбанке гораздо ниже, как и суммы кредитов), — продолжает Наталья Литовская. — Учитываем, что наши ипотечные кредиты не совсем чтоб ипотечные. Практика показывает, что, если берешь в банке более 100 тыс. рублей, банк потребует одного-двух поручителей, не пенсионеров, с хорошими доходами. Поди еще найди такого (а то и двух)… Это отсекает приличную часть претендентов.

Выходит, только очень состоятельные граждане, работающие в найме, могут взять кредит на 90% от стоимости квартиры, подчеркивает эксперт. А условный гражданин с зарплатой в 3 тыс. рублей на руки может рассчитывать скорее на 30−50% от стоимости квартиры в новостройке.

— Но многим ли не хватает этих 30−50 тыс. долларов до квартиры мечты и есть возможность привести молодых и обеспеченных поручителей? Вопрос открытый, посмотрим.

Такой кредит, как предлагает государственный банк, будет интересен тем, у кого есть вся сумма на условную однушку, а с кредитом они могут позволить себе уже двухкомнатную или даже евротрешку, отмечает эксперт.

— Полагаю, застройщики повышать цены не будут. Просто воспользуются возможностью «перекрыть» просадку в продажах, образовавшуюся в последние недели. Да и нет смысла сейчас поднимать, ведь тогда в ноябре-декабре придется устраивать распродажи.

