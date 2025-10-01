закрыть
1 октября 2025, среда, 12:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Германии зафиксировали рой дронов над критическими объектами

2
  • 1.10.2025, 12:12
В Германии зафиксировали рой дронов над критическими объектами
Фото: Frank Peter / IMAGO

Власти подозревают их в шпионаже.

Неопознанные дроны в Германии обнаружили над объектами критической инфраструктуры, в частности над электростанцией, военным и нефтеперерабатывающим заводами, а также над базой немецких вооруженных сил. Власти предполагают, что беспилотники вели разведку.

Рой дронов в Германии зафиксировали над крупным городом Киль, столицей федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на берегу Кильского залива Балтийского моря, в конце прошлой недели, пишет 1 октября Der Spiegel. По информации издания, во власти предполагают, что эти беспилотные летательные аппараты целенаправленно шпионили за такими критически важными объектами, как электростанция, университетская клиника и резиденция правительства.

Согласно внутренней записке, 23 сентября около 21:00 над территорией завода военно-морского подразделения Thyssenkrupp пролетели два небольших дрона. Вскоре «группу дронов с главным дроном» заметили над университетской клиникой, а после 22:00 группа БПЛА появилась над прибрежной электростанцией и Северо-Восточным каналом.

Еще позже большой дрон с несколькими меньшими беспилотниками заметили над Кильским заливом. Также журналисты со ссылкой на источники в службе безопасности сообщают, что дроны фиксировались над зданием, где расположена штаб-квартира земельного парламента и над нефтеперерабатывающим заводом Heide, который поставляет топливо для аэропорта Гамбурга.

Кроме того, во внутренней записке указано, что правоохранители заметили параллельные траектории полета дронов — вероятно, для измерения объектов на земле.

Дроны в Германии: что говорят власти

Министр внутренних дел Шлезвиг-Гольштейна Сабине Зюттерлин-Ваак заявила, что власти расследуют инцидент с дронами по подозрению в шпионаже, однако не предоставляла подробностей и не упоминала, что дроны пролетали над объектами критической инфраструктуры.

По информации журналистов, 23 сентября неидентифицированные дроны также были замечены над базой немецких Вооруженных сил в Санице в Мекленбурге-Передней Померании, а на следующий день — над расположением командования военно-морских сил в Ростоке. Возле морского порта Ростока полиция замечала несколько подозрительных дронов также 29 сентября. По информации властей, большие БПЛА весом около 2,5 кг двигались «скоординировано и слаженно», и их операторов обнаружить не удалось.

Журналисты отметили, что эти случаи напоминают появление дронов в Дании, которые парализуют работу аэропортов в стране. Датские власти не исключают, что инциденты являются провокациями РФ.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип