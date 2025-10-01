закрыть
Лукашенко развалил еще одну отрасль белорусской экономики

  • 1.10.2025, 12:18
Провал в биофармацевтике.

Импортозамещающее производство ветеринарных и лекарственных средств будет организовано на базе ООО «Белветунифарм».

Во всяком случае, указ об этом инвестпроекте подписал Александр Лукашенко в целях «дальнейшего развития в стране биофармацевтической отрасли», пишет «Салiдарнасць».

Любопытно в этой истории то, что предыдущий инвестпроект на «Белветунифарме» реализовали относительно недавно — и он с треском провалился.

Напомним: именно на площадях предприятия в деревне Должа Витебской области в 2021-2023 годах должны были построить завод по производству отечественной вакцины от коронавируса «БелКовидВак». Указ о выделении средств подписал — угадайте, кто. Речь шла о реконструкции, строительстве нового цеха и выпуске миллионов доз вакцины.

По факту — к 2024 году модернизировали один цех, построили каркас нового здания, но тут деньги кончились и проект приостановили. Сама отечественная вакцина, как не раз рассказывало сообщество медиков «Белые халаты», также оказалась котом Шредингера — препарат с сомнительной эффективностью, который так и не был запущен в производство.

В завод тем временем вложили около 30 миллионов долларов — фактически, закопав эти деньги в землю. Бывшего гендиректора компании Сергея Большакова за хищения приговорили к штрафу в 3 тысячи базовых величин и 4 годам лишения свободы, правда, с отсрочкой.

Сам Лукашенко в августе 2025 года на совещании по развитию биофармацевтики показательно возмутился: как это, потратили бюджетные деньги и ничего не сделали, дорогостоящее оборудование простаивает, а кто же за это ответит?

В итоге на свет появился еще один указ правителя: «БелВитунифарм» освободят от непрофильных активов и передадут в коммунальную собственность. Инвестору предоставят в аренду, временное или постоянное пользование земельные участки и оборудование — в результате должно быть создано новое импортозамещающее производство ветеринарных и медицинских лекарственных средств.

Кроме того, в течение двух лет после завершения реализации инвестпроекта предприятие сможет продавать продукцию с сертификатом собственного производства по процедуре закупки из одного источника.

Как говорится, свежо предание.

