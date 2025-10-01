Тайвань стал крупнейшим покупателем российской нафты 1.10.2025, 12:30

Одновременно он является союзником Украины.

Тайвань, публично заявляющий о солидарности с Украиной и присоединившийся к международным санкциям против Москвы, неожиданно вышел на первое место в мире по импорту российской нафты (продукт нефтепереработки, получаемый при перегонке нефти), пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно отчету Центра исследования энергетики и чистого воздуха (CREA), в первой половине 2025 года Тайвань закупил российской нафты на $1,3 млрд. Объемы поставок оказались почти в шесть раз выше средних показателей 2022 года и на 44% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

С февраля 2022-го остров ввез 6,8 млн тонн нафты на $4,9 млрд — около 20% всего российского экспорта этого продукта. Эксперты подчеркивают, что это значительные доходы для Кремля и помогают финансировать войну.

При этом Тайвань продолжает дипломатически поддерживать Киев. В воскресенье министр иностранных дел Линь Цзя-лун подписал в Польше соглашение о помощи украинским детям, пострадавшим от войны.

Однако энергетическая зависимость острова от импорта делает его уязвимым. Россия стала удобным поставщиком для тайваньской нефтехимии, жизненно важной для производства чипов — основы мировой электроники.

Критики отмечают, что подобные закупки подрывают доверие демократических союзников к Тайваню. «Эта зависимость угрожает не только имиджу, но и безопасности», — заявил соавтор отчета Хсин Хсуань Сун.

Тем не менее часть экспертов считает ситуацию скорее «оппортунизмом» промышленности, чем политическим выбором. «Деньги Тайваня не изменят стратегического баланса. Москва вряд ли сможет реально поддержать Китай в случае кризиса вокруг острова», — отметил Джон Лаф из New Eurasian Strategies Centre.

