Как психотерапия меняет структуру мозга

Необычное открытие.

Курс когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) способен вызвать заметные изменения в структуре мозга пациентов с тяжелой депрессией. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Translational Psychiatry.

Ранее подобные изменения фиксировались после приема медикаментов или электростимуляции, но теперь показано, что и «разговорная» терапия может приводить к росту серого вещества в ключевых зонах, связанных с эмоциями.

В исследовании участвовали 30 пациентов с депрессией и контрольная группа из 30 здоровых добровольцев. Пациенты прошли 20 сеансов КПТ, после чего у двух третей участников наблюдалось улучшение состояния.

МРТ показала увеличение объема серого вещества в левом миндалевидном теле и правом переднем гиппокампе — структурах, отвечающих за обработку эмоций и память. Кроме того, эти изменения оказались напрямую связаны с улучшением способности пациентов распознавать собственные чувства.

«Мы впервые получили надежный биомаркер воздействия психотерапии на мозг. Проще говоря, психотерапия меняет мозг», — отметил профессор Ронни Редлих из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге.

Ученые подчеркивают: медикаменты, электростимуляция и психотерапия остаются равнозначными вариантами лечения, и выбор зависит от конкретного пациента. Но новые данные ставят КПТ в один ряд с биологическими методами, подтверждая, что психологическое восстановление имеет биологическую основу.

