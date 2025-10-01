закрыть
1 октября 2025, среда, 14:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как психотерапия меняет структуру мозга

  • 1.10.2025, 12:59
  • 1,474
Как психотерапия меняет структуру мозга

Необычное открытие.

Курс когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) способен вызвать заметные изменения в структуре мозга пациентов с тяжелой депрессией. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Translational Psychiatry.

Ранее подобные изменения фиксировались после приема медикаментов или электростимуляции, но теперь показано, что и «разговорная» терапия может приводить к росту серого вещества в ключевых зонах, связанных с эмоциями.

В исследовании участвовали 30 пациентов с депрессией и контрольная группа из 30 здоровых добровольцев. Пациенты прошли 20 сеансов КПТ, после чего у двух третей участников наблюдалось улучшение состояния.

МРТ показала увеличение объема серого вещества в левом миндалевидном теле и правом переднем гиппокампе — структурах, отвечающих за обработку эмоций и память. Кроме того, эти изменения оказались напрямую связаны с улучшением способности пациентов распознавать собственные чувства.

«Мы впервые получили надежный биомаркер воздействия психотерапии на мозг. Проще говоря, психотерапия меняет мозг», — отметил профессор Ронни Редлих из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге.

Ученые подчеркивают: медикаменты, электростимуляция и психотерапия остаются равнозначными вариантами лечения, и выбор зависит от конкретного пациента. Но новые данные ставят КПТ в один ряд с биологическими методами, подтверждая, что психологическое восстановление имеет биологическую основу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип