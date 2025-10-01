В Мюнхене из соображений безопасности приостановили Октоберфест 5 1.10.2025, 13:19

2,836

Фото: Christof Rührmair / dpa

Продолжается масштабная полицейская операция.

В Мюнхене продолжается масштабная полицейская операция, начавшаяся в среду утром – в связи с вероятной угрозой для известного пивного фестиваля Октоберфест его работа приостановлена.

Об этом сообщает издание Spiegel.

В среду утром во время большой операции полиции в горящем доме в Мюнхене была найдена взрывчатка. Для ее обезвреживания были привлечены специальные подразделения. Сообщали также о погибшем человеке и о вероятной стрельбе.

Сейчас полиция проверяет возможную связь этих событий с Октоберфестом. «Возможные связи с другими местами в Мюнхене проверяются, среди них и с Терезиенвизе (площадь, где проводят фестиваль. – Ред.)», – сообщила полиция в X. Полиция добавила, что по этой причине открытие фестивальной площадки задерживается.

По данным Süddeutsche Zeitung, мэр города Дитер Райтер заявил о «подтвержденной угрозе взрыва». Он сказал, что «мы не можем рисковать и открывать Октоберфест». По информации городских властей, территория фестиваля будет оставаться закрытой как минимум до 17:00.

Утром пожар и звуки взрыва на севере Мюнхена вызвали масштабную спасательную операцию. В жилом районе был найден полностью сгоревший фургон и тяжело раненый человек возле расположенного неподалеку озера.

В 4:41 поступил экстренный вызов: жители района на севере баварской столицы услышали взрывоподобные звуки или выстрелы и увидели пламя. По данным полиции, пострадавший скончался утром. В X полиция сообщила, что этот человек может быть связан с событиями вокруг горящего дома. По предварительным данным, дом был подожжен намеренно.

Полиция перекрыла район, образовались пробки. По данным издания Bild, мужчина якобы заложил взрывчатку в родительском доме и после этого покончил с собой. Официального подтверждения этой информации нет.

В обычно тихом районе на окраине Мюнхена действовали тяжеловооруженные спецназовцы. Полиция объявила эвакуацию в радиусе 200 метров вокруг горящего здания, жителей попросили покинуть дома. Также была закрыта средняя школа.

По словам представителя пожарной службы, на месте работало около 100 пожарных.

Напомним, накануне мэр Мюнхена Дитер Райтер обратился к общественности через три дня после временного закрытия переполненного фестиваля Октоберфест, который одновременно посещали около 300 тысяч человек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com