Цена на один боровик шокировала белорусов
- 1.10.2025, 13:38
Мнения разделились.
Видео с ценами на свежие грибы на столичном Комаровском рынке взорвало белорусский TikTok. Его автор показал, во сколько продавцы оценили один боровик (не килограмм грибов, а именно один гриб). Сумма вызвала бурную дискуссию и разделила комментаторов на два лагеря, пишет Telegraf.
Цены на свежие грибы, особенно «благородных» видов, таких как боровики или подосиновики, даже в высокий грибной сезон не падают настолько, чтобы их можно было назвать низкими. Всё потому, что собрать целую корзинку этих лесных грибов — чистых, молоденьких, достойных оказаться на прилавке — считается для грибников большой удачей. Это не лисички или опята, которые растут повсеместно: нужно знать места, где появляются боровики, а еще поймать «волну», когда погода благоприятствует их росту.
Однако понимание всех этих факторов не спасает от шока, когда видишь цены на свежие боровики на рынках — 35 рублей за небольшой пакетик, в котором едва ли есть килограмм (на площадках частных объявлений цена доходит до 50 рублей за кило). То есть боровики стоят почти как отборное мясо.
Автор одного из роликов в TikTok попросил продавца на Комаровском рынке в Минске рассчитать стоимость одного боровичка. Оказалось, что за один небольшой гриб, которого хватит разве что на суп для аромата, просят от 8 до 9 рублей.
