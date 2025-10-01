Цена на один боровик шокировала белорусов 1.10.2025, 13:38

Мнения разделились.

Видео с ценами на свежие грибы на столичном Комаровском рынке взорвало белорусский TikTok. Его автор показал, во сколько продавцы оценили один боровик (не килограмм грибов, а именно один гриб). Сумма вызвала бурную дискуссию и разделила комментаторов на два лагеря, пишет Telegraf.

Цены на свежие грибы, особенно «благородных» видов, таких как боровики или подосиновики, даже в высокий грибной сезон не падают настолько, чтобы их можно было назвать низкими. Всё потому, что собрать целую корзинку этих лесных грибов — чистых, молоденьких, достойных оказаться на прилавке — считается для грибников большой удачей. Это не лисички или опята, которые растут повсеместно: нужно знать места, где появляются боровики, а еще поймать «волну», когда погода благоприятствует их росту.

Однако понимание всех этих факторов не спасает от шока, когда видишь цены на свежие боровики на рынках — 35 рублей за небольшой пакетик, в котором едва ли есть килограмм (на площадках частных объявлений цена доходит до 50 рублей за кило). То есть боровики стоят почти как отборное мясо.

Автор одного из роликов в TikTok попросил продавца на Комаровском рынке в Минске рассчитать стоимость одного боровичка. Оказалось, что за один небольшой гриб, которого хватит разве что на суп для аромата, просят от 8 до 9 рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com