закрыть
1 октября 2025, среда, 14:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Цена на один боровик шокировала белорусов

  • 1.10.2025, 13:38
Цена на один боровик шокировала белорусов

Мнения разделились.

Видео с ценами на свежие грибы на столичном Комаровском рынке взорвало белорусский TikTok. Его автор показал, во сколько продавцы оценили один боровик (не килограмм грибов, а именно один гриб). Сумма вызвала бурную дискуссию и разделила комментаторов на два лагеря, пишет Telegraf.

Цены на свежие грибы, особенно «благородных» видов, таких как боровики или подосиновики, даже в высокий грибной сезон не падают настолько, чтобы их можно было назвать низкими. Всё потому, что собрать целую корзинку этих лесных грибов — чистых, молоденьких, достойных оказаться на прилавке — считается для грибников большой удачей. Это не лисички или опята, которые растут повсеместно: нужно знать места, где появляются боровики, а еще поймать «волну», когда погода благоприятствует их росту.

Однако понимание всех этих факторов не спасает от шока, когда видишь цены на свежие боровики на рынках — 35 рублей за небольшой пакетик, в котором едва ли есть килограмм (на площадках частных объявлений цена доходит до 50 рублей за кило). То есть боровики стоят почти как отборное мясо.

Автор одного из роликов в TikTok попросил продавца на Комаровском рынке в Минске рассчитать стоимость одного боровичка. Оказалось, что за один небольшой гриб, которого хватит разве что на суп для аромата, просят от 8 до 9 рублей.

@chtopochemminsk

💰🍄‍🟫Цены на грибы на нашей любимой Комаровке! Сколько стоит 1 боровик - узнаем! 📍ряд 4, место 1

♬ оригинальный звук - 🧐 ЧТОПОЧЕМ 🔥 МИНСК

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип