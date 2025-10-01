Орбан: ВВП России размером с орешек 5 1.10.2025, 13:41

3,668

Виктор Орбан

Венгрия будет сбивать российские дроны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Harcosok Órája, опубликованном 30 сентября, высказал удивление, почему Запад боится страну-агрессор Россию.

«Я не понимаю поведения западноевропейцев. Они сейчас ведут себя так, будто находятся в опасности. Давайте не будем терять голову. У россиян примерно 131–140 млн людей, а в Евросоюзе – более 400 млн. ВВП России размером с орешек, наш – огромный, так что экономику сопоставлять бессмысленно», – заявил он.

По словам Орбана, то, что россияне тратят на оборону, – это лишь малая часть того, что тратят 27 стран ЕС.

«Так что по всем параметрам мы сильнее. Я никогда не понимал: если мы сильнее, почему говорим как слабые?» – сказал венгерский премьер.

Он убежден, что Россия не может навредить западным странам, поскольку она «слаба в военном плане, слаба экономически и численно слаба». Орбан подчеркнул, что Запад должен вести себя как сильное сообщество.

Орбан также заявил, что Венгрия будет сбивать российские дроны, если они нарушат ее воздушное пространство. «Мы этого не боимся. Мы их, разумеется, собьем», – сказал он.

