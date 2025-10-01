закрыть
1 октября 2025, среда, 14:10
  • 1.10.2025, 13:47
В Беларуси выявляется все больше случаев заражения стратусом

Это новый штамм COVID-19.

В стране распространяется стратус — новый вариант коронавируса, который, по словам заместителя министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача Светланы Нечай, «имеет высокий удельный вес в структуре определяемых вирусов, формирующих заболеваемость респираторными инфекциями». Об этом она заявила 1 октября на пресс-конференции в Минске, пишет «Позiрк».

«Мы продолжаем активно путешествовать, продолжается активное посещение нашей страны гостями из-за ее пределов. Поэтому движение вируса остановить невозможно. В Республике Беларусь стратус есть. И, учитывая его высокую заразность на фоне невысокой патогенности, количество выявляемого этого вида растет. Этот вирус уже устойчиво занял нишу, при этом существенно не изменив клинику, с которой поступают пациенты», — отметила чиновница.

По данным медицинских источников, штамм стратус на 30% заразнее омикрона. Среди основных симптомов: головная боль, боль в горле, кашель, насморк, заложенность носа, умеренная лихорадка и слабость. Отличительной особенностью считается быстрое развитие осиплости голоса, вплоть до временной потери.

Нечай рекомендовала представителям групп риска прививаться от коронавируса.

