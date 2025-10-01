закрыть
1 октября 2025, среда, 14:10
Зеленский присвоил новые звания генералам и командующим ВСУ

  • 1.10.2025, 13:54
Зеленский присвоил новые звания генералам и командующим ВСУ
Андрей Билецкий

Командир легендарного 3-го армейского корпуса стал бригадным генералом.

Президент Украины Владимир Зеленский принял ряд кадровых решений, которыми повысил в званиях руководителей Вооруженных сил страны. Соответствующие указы были опубликованы 30 сентября 2025 года на сайте президента Украины.

Глава государства присвоил такие новые звания:

генерал-майора командующему Сухопутных войск ВСУ Геннадию Шаповалову, который ранее был бригадным генералом;

бригадного генерала заместителю начальника штаба Командования Сухопутных войск Юрию Ральцеву, который ранее имел звание полковника;

генерал-майора заместителю начальника Генерального штаба ВСУ Евгению Острянскому, который до этого был бригадным генералом;

бригадного генерала командиру 3-го армейского корпуса оперативного командования Восток Андрею Билецкому.

Кроме этого, Зеленский подписал указ № 730/2025 о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда заместителю председателя Службы безопасности Украины генерал-майору Александру Покладу.

В документе указано, что награда вручена за личное мужество и героизм в борьбе за государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, а также за самоотверженное служение народу страны.

1 октября Украина отмечает День защитников и защитниц, выражая благодарность военным, ветеранам, медикам и всем, кто защищает государство.

На Майдане Независимости в Киеве по случаю Дня защитников и защитниц почтили минутой молчания погибших в российско-украинской войне. В 09:00 по всей Украине люди и транспорт остановились, чтобы отдать дань уважения павшим героям.

