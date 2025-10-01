Зеленский предрек России распад и назвал причину 6 1.10.2025, 14:40

Президент Украины привел исторический пример.

Украину за всю ее историю неоднократно пытались завоевать те, кто хотел «изжить со свету украинцев», однако страна всегда возрождалась и пережила всех своих захватчиков, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Все попытки стереть Украину и украинцев [с лица земли] завершались тем, что враждебные империи рассыпались», — сказал Зеленский по случаю Дня защитников и защитниц страны.

По его словам, на данном историческом этапе Украина обязательно выстоит и против России. При этом он напомнил, что украинцы не впервые защищаются от Москвы, однако на этот раз «наиболее эффективно». «Именно сейчас надо защититься так, чтобы наши дети — все наши дети, все последующие поколения были гарантированно свободны от войны, от террора, от ударов, от любых угроз», — подчеркнул Зеленский. Он заверил, что после окончания войны Украина не потеряет той силы, которую она приобрела во время конфликта, а также «глобальной поддержки, которой всегда так не хватало в прошлые времени».

Украинский президент добавил, что стране всегда будут нужны защитники и защитницы. По его словам, с начала полномасштабного вторжения России уже почти 124 тыс. украинцев получили государственные награды за защиту и оборону государства и людей. При этом Зеленский подписал указы о награждении госнаградами еще более 1,6 тыс. представителей Вооруженных сил, Национальной гвардии, разведок, Службы безопасности, пограничной службы, Национальной полиции, спасателей и проч.

До этого Зеленский в очередной раз исключил территориальные уступки для завершения войны. «Россия не будет очерчивать новые границы в Украине», — подчеркнул он. В то же время украинский президент допустил, что к дипломатическому урегулированию конфликта можно перейти, отталкиваясь от текущей линии соприкосновения. В частности, по его словам, прекращение огня можно согласовать на его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний ранее заявил, что не видит смысла встречаться с Зеленским, поскольку с ним невозможно будет договориться о признании оккупированных территорий Украины российскими. Как ранее сообщали близкие к Кремлю источники Reuters, Путин требует от Киева полностью сдать Донбасс в обмен на заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Также он настаивает на безъядерном и внеблоковом статусе Украины.

