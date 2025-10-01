У гражданки Германии, прилетевший в Минск, нашли клад 5 1.10.2025, 14:44

Иллюстративное фото

Она сама сомневалась в его ценности.

Гражданка Германии, прибывшая в Минск рейсом из Стамбула, попыталась ввезти в Беларусь 15 золотых слитков и монету, не декларируя их на таможне. Сама женщина, по ее словам, сомневалась в подлинности золота, сообщили в Таможенном комитете.

В минском аэропорту путешественница выбрала «зеленый коридор», предназначенный для пассажиров без товаров, подлежащих обязательному декларированию. Однако сотрудники таможни заподозрили неладное и направили женщину в «красный коридор» для более тщательного досмотра. В ее багаже действительно были обнаружены ценности.

«Гражданка рассказала, что приобретала ценности на рынках в различных странах и не уверена, что они действительно золотые», — добавили в комитете.

Экспертиза подтвердила, что это настоящие золотые изделия: 15 слитков 999,9 пробы общей массой более 117 граммов и золотая монета весом свыше 30 граммов. Их общая стоимость превышает 78 тысяч рублей.

В отношении женщины начат административный процесс по ч. 4 ст. 15.5 КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф до 30% от стоимости конфискованного имущества.

