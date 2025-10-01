ЕС перевел Украине четыре миллиарда евро 1.10.2025, 14:49

Стало известно, на что пойдут средства.

Европейская Комиссия перечислила Украине девятый транш макрофинансовой помощи на 4 млрд евро. Общая поддержка ЕС с начала войны уже приближается к 178 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейской комиссии и премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Европейская Комиссия выплатила девятый транш чрезвычайной макрофинансовой помощи Украине на сумму 4 млрд евро, еще больше укрепив роль ЕС как крупнейшего донора с начала войны России против Украины, общая поддержка которого приближается к 178 млрд евро.

С учетом этого платежа общая поддержка Комиссии Украине в рамках MFA с начала 2025 года достигает 14 млрд евро.

Эта значительная выплата подтверждает обязательства ЕС поддерживать Украину и является следствием недавнего объявления президентом Урсулой фон дер Ляйен в ее речи о состоянии Союза об авансовом финансировании в размере 6 млрд евро взноса ЕС в инициативу ERA.

Эта поддержка поможет Украине удовлетворить ее растущие финансовые потребности, в частности в оборонном секторе. В частности, 2 млрд евро из сегодняшней выплаты будут выделены на беспилотные летательные аппараты в соответствии с взаимным соглашением между ЕС и Украиной.

Свириденко в свою очередь подтвердила, что Украина получила транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 4 млрд евро в рамках механизма ERA Loans.

«Символично, что выплата осуществлена именно сегодня, в День защитников и защитниц Украины», - отметила она.

Премьер объяснила, что транш обеспечен за счет поступлений от замороженных активов Центрального банка России в Европейском Союзе и является для Украины важным сигналом о решимости Европы укреплять обороноспособность и предоставлять долгосрочную поддержку.

«Я благодарю президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и Комиссара ЕС по вопросам экономики и производительности Валдиса Домбровскиса за их лидерство. Эти средства - это тысячи спасенных жизней, восстановленные города и неотвратимый европейский путь Украины», - отметила премьер.

Заметим, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лишь вчера, 30 сентября, заявила об этом перед началом заседания Коллегии Еврокомиссии по безопасности в Брюсселе.

По ее словам, Европейская комиссия договорилась с Украиной о выделении 2 миллиардов евро на производство дронов.

Финансирование должно помочь усилить оборонные возможности и развивать высокие технологии.

Мы также писали, что послы Европейского Союза начали обсуждение плана предоставления Украине 140 млрд евро в виде кредитов за счет замороженных активов Центробанка России.

