Журналисты рассказали, как Шон Коннери эффектно ушел из кино

  • 1.10.2025, 15:04
  • 1,284
Шон Коннери

Режиссер последнего фильма провоцировал актера на драку.

Сэр Шон Коннери, один из самых известных актеров Голливуда, окончательно ушел из кино в 2006 году. Последней каплей стала работа над фильмом «Лига выдающихся джентльменов» (2003), где Коннери сыграл Аллана Квотермейна. Проект объединял литературных персонажей вроде Дориана Грея и Мины Харкэр, но конечный результат актера крайне разочаровал, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

«Это был кошмар. Режиссеру не следовало платить $185 миллионов. С первого дня я понял, что он сошел с ума», — признавался Коннери. Речь шла о режиссере Стивене Норрингтоне, который прежде работал гримером и снял культовый фильм ужасов «Машина смерти», а затем и ленту «Блэйд».

Конфликт между ними был настолько серьезным, что Норрингтон не пришел на премьеру фильма. Когда актера спросили о режиссере, он ответил: «Проверьте местный психиатрический приют». «Хочешь ударить меня?», — спросил Норрингтон. Коннери ответил: «Не искушай меня». Этот опыт окончательно убедил звезду в том, что пора уходить из шоу-бизнеса.

Столкновение с режиссером, вмешательство студии и поспешный релиз фильма окончательно вымотали Норрингтона — с тех пор он больше не снимал полнометражные картины. Для Коннери же «Лига выдающихся джентльменов» стала последним серьезным проектом, после которого он решил сосредоточиться на других делах, оставив легендарную карьеру в кино позади.

