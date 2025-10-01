закрыть
1 октября 2025, среда, 15:45
Марку Рютте удалось главное

  • 1.10.2025, 15:04
  • 1,322
Марк Рютте
Фото: Reuters

Новый генсек НАТО взялся за Трампа и Россию.

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, которого на родине прозвали «Тефлоновым Марком» за умение выходить из политических кризисов без потерь, ровно год назад возглавил НАТО. Его назначение совпало с переизбранием президента СШК Дональда Трампа, что сразу сделало пост генерального секретаря испытанием на прочность, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

В прошлом Трамп угрожал вывести США из Альянса и открыто подталкивал Россию к агрессии против стран, не выполняющих норму по военным расходам в 2% ВВП. После его возвращения в Белый дом риск новой конфронтации резко возрос.

Рютте попытался действовать гибко: еще до инаугурации американского лидера он тайно встретился с ним во Флориде, а позже сумел убедить союзников увеличить оборонные расходы. На июньском саммите в Гааге НАТО зафиксировало обязательства по росту военных бюджетов, что позволило Трампу продемонстрировать поддержку Альянса.

Однако не все шаги Рютте были безупречны. Критики указывают на излишнюю дипломатичность. В марте он промолчал, когда Трамп всерьез заговорил о покупке Гренландии у Дании. По мнению экспертов, голландец иногда «перегибает» в стремлении сохранить лояльность США, хотя именно это помогло удержать Альянс от раскола.

Международные аналитики оценивают его первый год по-разному. Одни хвалят за умение договариваться и сохранять доверие, другие напоминают, что настоящее испытание впереди — необходимость противостоять агрессивной политике России и одновременно удерживать США в орбите НАТО.

В целом, как отмечают эксперты, Рютте удалось главное, он сохранил единство Альянса в условиях давления. Второй год его работы обещает быть еще труднее.

