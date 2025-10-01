закрыть
В Госдуму внесли закон о введении продуктовых карточек по всей России

1
  • 1.10.2025, 15:27
  • 1,568
В Госдуму внесли закон о введении продуктовых карточек по всей России

До этого в ряде регионов вводили продуктовые талоны.

В России на федеральном уровне могут появиться продовольственные сертификаты для малоимущих граждан. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

Согласно документу, претендовать на получение помощи смогут граждане, среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума, установленного в регионе их проживания. Предполагается, что номинальная стоимость продовольственного сертификата составит 30% от величины прожиточного минимума.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что средства на реализацию инициативы будут выделяться из федерального бюджета в виде субвенций. Если проект будет принят, он вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. «Этот закон позволит обеспечить социальную справедливость: никто не должен оставаться без базовых продуктов питания. Мы предлагаем инструмент, который реально работает в регионах и теперь станет доступен для всех нуждающихся в России», — отметил один из авторов законопроекта, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. В свою очередь Нилов подчеркнул, что предоставляемые малоимущим средства будут «окрашены» для контроля их расходования. «Ни алкоголь, ни табак, ни прочие излишества приобрести в рамках сертификата нельзя», — подчеркнул депутат.

В декабре 2024 года в Госдуме уже предлагали ввести продуктовые карточки для малоимущих по всей России. Тогда такую инициативу поддержал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. До этого в ряде российских регионов власти вводили продуктовые талоны. В 2023 году в таких городах Амурской области, как Свободный и Циолковский, выдавались карточки с лимитом 2000 руб. на человека при условии уровня дохода ниже прожиточного минимума. Запускали эксперимент электронных продуктовых сертификатов в 2023 году и в Ямало-Ненецком автономном округе. На Камчатке вводили карточки на рыбу.

Согласно данным Росстата, в первом квартале 2025 года 11,9 млн россиян имели доход ниже прожиточного минимума, который составлял 16 621 руб. в месяц. Однако реальное число людей за чертой бедности может достигать 18 млн, отмечал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

В необходимый продуктовый набор должны входить хлеб, молоко, крупы, мясо, рыба, масло, овощи, фрукты, а также детское питание, если речь идет о семьях с ребенком, говорил основатель компании «OFFЛАЙН» Никита Сенников. Он оценивал стоимость такой продуктовой корзины на человека в 5000-6000 руб. в месяц. Таким образом, чтобы обеспечить 15-20 млн человек, государству придется тратить от 900 млрд до 1,2 трлн руб. в год, а это уже «внушительная сумма», подчеркивал эксперт.

