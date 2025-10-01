«Сам хозяин в одной куртке и арбузы тягает, и тесто замешивает» 1.10.2025, 15:29

Минчанка пожаловалась на управляющего кафе, который недоплатил ей и «допустил фривольность».

В TikTok минчанка пожаловалась на управляющего столичным кафе, после чего заведение проверил центр гигиены и эпидемиологии. О результатах ревизии рассказало агентство «Минск-Новости».

— Я решила, что страна должна знать своих героев. На фото кружочком обведено, где это заведение находится. Видно, в каких условиях все готовится. Сам хозяин в одной куртке и арбузы тягает, и тесто замешивает, — рассказывает горожанка в видео, которое набрало за сутки более 110 тысяч просмотров.

Также женщина утверждает, что владелец кафе недоплатил оговоренную сумму за выполненную работу и допустил фривольность по отношению к ней.

В отзывах на «Яндекс.Картах» посетители редко оценивают заведение, однако, судя по общей оценке, организация работы точки оставляет желать лучшего.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com