«Сам хозяин в одной куртке и арбузы тягает, и тесто замешивает»
- 1.10.2025, 15:29
Минчанка пожаловалась на управляющего кафе, который недоплатил ей и «допустил фривольность».
В TikTok минчанка пожаловалась на управляющего столичным кафе, после чего заведение проверил центр гигиены и эпидемиологии. О результатах ревизии рассказало агентство «Минск-Новости».
— Я решила, что страна должна знать своих героев. На фото кружочком обведено, где это заведение находится. Видно, в каких условиях все готовится. Сам хозяин в одной куртке и арбузы тягает, и тесто замешивает, — рассказывает горожанка в видео, которое набрало за сутки более 110 тысяч просмотров.
Также женщина утверждает, что владелец кафе недоплатил оговоренную сумму за выполненную работу и допустил фривольность по отношению к ней.
В отзывах на «Яндекс.Картах» посетители редко оценивают заведение, однако, судя по общей оценке, организация работы точки оставляет желать лучшего.