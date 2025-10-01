Ресурсы действительно мобилизуют
- Михаил Ходорковский
- 1.10.2025, 15:38
Дыра в бюджете — рекордная.
Иногда новости складываются в пазл сами собой. Берем пять последних:
– Минфин РФ удваивает налог для айтишников — 15% вместо 7,6%. Плюс в среднем 200 тысяч сверху с каждого сотрудника. Они называют это «мобилизацией ресурсов».
– Зато нашлись деньги, чтобы проиндексировать зарплаты. Не врачам, не учителям. А чиновникам, судьям и силовикам. Для Росгвардии и тюремщиков — отдельная строчка.
– Александр Новак тем временем объяснил, что исчезновение бензина на каждой 50-й заправке — это «небольшой дефицит». В Крыму, где бензина нет на половине заправок, это особенно убедительно звучит.
– Правительство признаёт: дыра в бюджете — рекордная. 5,7 трлн рублей, 2,6% ВВП — максимум со времён ковида в 2020.
– И ещё: выпуск автомобилей минус 26%, металлургия минус 10%. Зато производство военной техники и железнодорожного состава +49%.
Если коротко: ресурсы действительно мобилизуют. Вопрос только — на что именно.
Михаил Ходорковский, Telegram