1 октября 2025, среда, 17:24
Жесткая авария под Минском: у Volkswagen Golf срезало крышу

  • 1.10.2025, 16:30
  • 3,326
Жесткая авария под Минском: у Volkswagen Golf срезало крышу

Водитель в больнице.

Вчера около 13:10 на трассе в Пуховичском районе (вблизи агрогородка Бор) произошла авария, после которой Volkswagen Golf остался без крыши. Вероятно, ее срезали во время попыток спасателей деблокировать пострадавшего мужчину.

Все случилось на первом километре автодороги Н-9347 Бор — Цитва. По версии ГАИ, 41-летний житель Дзержинска на седельном тягаче MAZ (в сцепке с платформой APS 554424) при выезде с поля задним ходом столкнулся с движущимся по главной дороге слева Volkswagen Golf. За рулем последнего находился 69-летний местный житель.

— Водитель легкового автомобиля Volkswagen Golf оказался заблокирован. С помощью специального инструмента спасатели деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи, — рассказали накануне в МЧС.

Мужчину доставили в больницу.

