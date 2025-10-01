Жесткая авария под Минском: у Volkswagen Golf срезало крышу 1.10.2025, 16:30

3,326

Водитель в больнице.

Вчера около 13:10 на трассе в Пуховичском районе (вблизи агрогородка Бор) произошла авария, после которой Volkswagen Golf остался без крыши. Вероятно, ее срезали во время попыток спасателей деблокировать пострадавшего мужчину.

Все случилось на первом километре автодороги Н-9347 Бор — Цитва. По версии ГАИ, 41-летний житель Дзержинска на седельном тягаче MAZ (в сцепке с платформой APS 554424) при выезде с поля задним ходом столкнулся с движущимся по главной дороге слева Volkswagen Golf. За рулем последнего находился 69-летний местный житель.

— Водитель легкового автомобиля Volkswagen Golf оказался заблокирован. С помощью специального инструмента спасатели деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи, — рассказали накануне в МЧС.

Мужчину доставили в больницу.

