Известный украинский телеведущий мобилизовался в ВСУ
- 1.10.2025, 16:37
Вадим Карпьяк готовится к службе в Десантно-штурмовых войсках.
Украинский журналист, радиоведущий и телеведущий Вадим Карпьяк вступил в ВСУ. Об этом он сообщил в эфире телемарафона «Єдині новини» в среду, 1 октября.
Ведущий надеется присоединиться к 8 корпусу Десантно-штурмовых войск. «Если мы все стремимся закончить эту войну, то каждый должен брать на себя ответственность. Мы с любимой согласились, что ее ответственность сейчас — это заботиться о детях, а моя — быть в Силах обороны. Я сотни раз повторял в эфире, что армии не хватает людей. Пришло время самому стать одним из них. Потому что, как сказал мне умный человек: надо жить так, как проповедуешь», — прокомментировал Карпьяк.
У Карпьяка и его жены Татьяны двое детей: дочь Марта и сын Орест. Супруги вместе уже 30 лет. «Сейчас мне нужно еще недели две завершить свои гражданские дела, закрыть все рабочие проекты и вперед. На БЗВП. С детства за 8-й корпус ДШВ», — отметил Вадим Карпьяк.