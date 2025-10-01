Накажет ли Украина Лукашенко за помощь России бензином? 1.10.2025, 16:48

1,290

Александр Коваленко

Ресурса Беларуси не хватит, чтобы обеспечить даже заправки Московской области.

Белорусский режим возобновил поставки бензина в Россию на фоне высокого спроса и остановок НПЗ.

Чем чревата для Лукашенко такая помощь? Об этом сайт Charter97.org спросил украинского военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко:

— Пока ничем. На данном уровне он просто зарабатывает на этом деньги. То есть дроны пока к нему на Мозырский НПЗ не полетят.

Лукашенко максимально осторожно пытается действовать, продавать топливо в Россию по завышенным ценам, имея с этого профит.

Хорошо, пускай это делает, но только Мозырский НПЗ, даже весь ресурс Беларуси, полноценно не может обеспечить Московскую область с ее реальными потребностями. Хотя сейчас в Москву и Московскую область стекается основной ресурс нефтепродукции, пока остальные регионы страдают.

Пытаются сделать все, чтобы в Москве не ощущался дефицит бензина. Но все к идет к тому, что в течение ближайших двух месяцев уже даже и Москва погрузится в это ощущение дефицита и выдачи бензина по талонам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com