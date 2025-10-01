закрыть
1 октября 2025, среда, 17:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Румынии: Молдова может войти в ЕС вместе с Приднестровьем

  • 1.10.2025, 17:07
Президент Румынии: Молдова может войти в ЕС вместе с Приднестровьем

Регион может получить статус автономии по примеру Гагаузии.

Вступление Молдовы в Европейский союз может состояться вместе с Приднестровьем. Однако, если бы на выборах победили пророссийские силы, процесс интеграции был бы остановлен.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, сообщает DiGi24.

По словам румынского лидера, выборы в Республике Молдова были «обязательными», учитывая то, что могло бы произойти, если бы выборы выиграли пророссийские силы.

«Тогда процесс вступления был бы остановлен, как это произошло в Грузии», - считает он.

Никушор Дан говорит, что российской армии в Приднестровье очень трудно изменить войска и вооружение, но если бы выборы выиграли партии, лояльные к Москве, то российская армия в Приднестровье была бы усилена.

«Вся эта армия могла бы быть усилена и представлять угрозу для Молдовы, Украины, включая Румынию. Сейчас туда нельзя завозить технику, находясь между Украиной и Молдовой», - пояснил президент Румынии.

Он уточнил, что дальше состоятся технические обсуждения по вступлению Молдовы в ЕС.

«Я считаю, что это можно сделать с Приднестровьем, сейчас, со статусом, подобным тому, который имеет Гагаузия, с относительной автономией в составе Республики Молдова. Приднестровье может иметь то же самое в этом режиме. Граница Европейского союза будет проходить с этими двумя автономными регионами», - пояснил он.

Дан также подчеркнул, что Украина и Молдова координируют календарь переговоров, и проблемы с Венгрией относительно вступления Украины, по его словам, не повлияют на шаги Молдовы.

«Существует эта сложность с Венгрией, которая выступает против вступления Украины, и есть эта дискуссия относительно возможного разъединения, которое, я не думаю, произойдет в ближайшее время, потому что это было бы очень плохим сигналом для Украины. Тогда для Молдовы начнут делаться шаги независимо от официального открытия разделов о вступлении», - добавил Никушор Дан.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип