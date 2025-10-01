закрыть
«Срамота и ничего святого!»

  • 1.10.2025, 17:20
  • 1,062
«Срамота и ничего святого!»

Белорусы спорят из-за находки в магазине: консервированной картошки в банке.

В соцсети Threads бурно обсуждают находку – вареный консервированный картофель в банке. Этот необычный продукт попался в магазине белоруске, живущей в Португалии, пишет smartpress.by.

И хотя белорусы к картошке привычны, реакция на «законсервированную бульбу» оказалась неожиданно эмоциональной. Количество комментариев перевалило за три сотни.

Один из пользователей в шутку предложил решать вопрос на самом высоком уровне. «Кто это вообще придумал???», – написал он. Другие были не менее категоричны.

Портрет обсуждения получился смешанным. Одни признают, что пробовали или готовы попробовать, другие – категорически «против».

А кто-предложил запастись консервированной картошкой, намекая на дефицит ее минувшей весной в магазинах.

Часть комментаторов заметила, что для кого-то консервированная картошка – не экзотика, а давно известный опыт.

Реакции колеблются от возмущения до восторга:

Кто-то подал идею для нового продукта:

«Картофельная лакшери жизнь» – так описала находку автор еще одного поста.

Консервированная картошка разделила комментаторов на лагеря. Для одних – это гастрономическое кощунство и «знак апокалипсиса», для других – просто еще один удобный продукт. Похоже, что главный вывод такой: картофель был, есть и будет священным для белорусов продуктом, и любые эксперименты с ним вызывают куда больше эмоций, чем варенье с чесноком или чечевица в банке.

