«Срамота и ничего святого!»
- 1.10.2025, 17:20
- 1,062
Белорусы спорят из-за находки в магазине: консервированной картошки в банке.
В соцсети Threads бурно обсуждают находку – вареный консервированный картофель в банке. Этот необычный продукт попался в магазине белоруске, живущей в Португалии, пишет smartpress.by.
И хотя белорусы к картошке привычны, реакция на «законсервированную бульбу» оказалась неожиданно эмоциональной. Количество комментариев перевалило за три сотни.
Один из пользователей в шутку предложил решать вопрос на самом высоком уровне. «Кто это вообще придумал???», – написал он. Другие были не менее категоричны.
Портрет обсуждения получился смешанным. Одни признают, что пробовали или готовы попробовать, другие – категорически «против».
А кто-предложил запастись консервированной картошкой, намекая на дефицит ее минувшей весной в магазинах.
Часть комментаторов заметила, что для кого-то консервированная картошка – не экзотика, а давно известный опыт.
Реакции колеблются от возмущения до восторга:
Кто-то подал идею для нового продукта:
«Картофельная лакшери жизнь» – так описала находку автор еще одного поста.
Консервированная картошка разделила комментаторов на лагеря. Для одних – это гастрономическое кощунство и «знак апокалипсиса», для других – просто еще один удобный продукт. Похоже, что главный вывод такой: картофель был, есть и будет священным для белорусов продуктом, и любые эксперименты с ним вызывают куда больше эмоций, чем варенье с чесноком или чечевица в банке.