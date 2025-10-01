Госдеп: Переправляемые в Беларусь украинские дети уязвимы для торговли людьми 1.10.2025, 17:31

Иллюстративное фото

США потребовали прекратить организованную передачу детей и вернуть их родителям или опекунам.

Дети из Украины, переправляемые на белорусскую территорию властями в Минске, «крайне уязвимы для торговли людьми», говорится в посвященном Беларуси разделе 25-го доклада Государственного департамента Соединенных Штатов Америки на соответствующую тему, пишет «Позірк».

Американское ведомство среди прочего рекомендует «прекратить организованную передачу украинских детей в Беларусь» и принять все необходимые меры для «предотвращения торговли людьми среди этой группы населения, в том числе путем обеспечения безопасного возвращения этих детей к родителям или опекунам».

Доклад содержит и другие рекомендации, данные и выводы, подтверждающие обоснованность причисления Беларуси к числу стран, в которых «документально подтверждена политика или схема торговли людьми».

Как отмечалось ранее, в списке стран, где зафиксирована «торговля людьми в рамках финансируемых властями программ, принудительный труд в сфере связанных с государством медуслуг и других секторах, сексуальное рабство, использование или вербовка детей в качестве солдат», помимо Беларуси в докладе США фигурируют Афганистан, Иран, Китай, КНДР, Куба, Россия, Северная Корея, Сирия (с пометкой «режим Асада»), Судан, Эритрея, Южный Судан.

