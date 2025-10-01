FP: Смерть популярного китайского актера породила волну слухов 1.10.2025, 18:02

2,560

Власти стали удалять публикации, расходящиеся с официальной версией.

Неожиданная смерть китайского актера Ю Мэнлуна потрясла интернет-сообщество и породила лавину слухов, несмотря на усилия цензуры. 11 сентября СМИ сообщили, что его тело нашли у подножия многоэтажного дома. Полиция заявила об «несчастном случае, связанном с алкоголем», и быстро закрыла дело, исключив преступный умысел, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Такое молчание вокруг гибели известного 37-летнего актера, показалось пользователям странным. В сети сразу появились версии о насилии, скрытых связях в индустрии и даже о вмешательстве высокопоставленных чиновников.

У Ю было более 26 млн подписчиков в китайской соцсети Weibo и был популярен благодаря скромности и репутации «простого парня». Его смерть, а также поспешный вердикт о самоубийстве, вынесенный менее чем за сутки, вызвали шквал обсуждений.

Цензоры начали удалять публикации, расходящиеся с официальной версией, однако пользователи создавали новые аккаунты и находили обходные способы обсуждать трагедию. История быстро вышла за пределы Китая: ее подхватили медиа Гонконга, Тайваня, Сингапура и даже BBC Mandarin.

Эксперты отмечают, что именно стремление скрыть детали усилило подозрения. В условиях, когда независимая журналистика в Китае практически отсутствует, пользователи сами берутся за «расследования», что превращает цензуру в катализатор новых слухов.

Случай с Ю Мэнлуном стал очередной проблемой для властей — сохранить контроль над информацией или столкнуться с ростом недоверия. Для многих поклонников актера трагедия стала напоминанием о том, что даже известные личности могут исчезнуть из публичного поля без объяснений — что уж говорить о простых гражданах.

