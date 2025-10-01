Этой ночью в Беларуси наблюдали полярное сияние 1.10.2025, 18:05

Фото.

В ночь с 30 сентября на 1 октября над Беларусью можно было наблюдать редкое у нас явление — полярное сияние. Причиной стала мощная геомагнитная буря, которая возникла после очередного выброса корональной массы на Солнце.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, индекс геомагнитной активности достиг значения 7,33, что соответствует сильной магнитной буре категории G3+ по международной шкале. Это самая сильная буря за последние три месяца.

Ее интенсивность оказалась настолько высокой, что полярное сияние было видно даже в крупных городах средних широт, в том числе в белорусских населенных пунктах. Жители центральных и восточных регионов страны, где небо было относительно чистым, смогли своими глазами увидеть необычное космическое зрелище.

Фотографиями поделились читатели телеграм-канала «Метеовайб».

