1 октября 2025, среда, 19:01
Лукашенко отменил ограничения на выплату пенсии одной категории белорусов

  • 1.10.2025, 18:17
  • 2,680
Лукашенко отменил ограничения на выплату пенсии одной категории белорусов

Речь идет госслужащих.

Александр Лукашенко отменил ограничения на выплату пенсии этой категории белорусов.

Узурпатор 1 октября 2025 года подписал указ «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих». Названным документом с 1 января 2026 года предусматривается отмена ограничения на выплату пенсии за выслугу лет работающим государственным гражданским служащим, которые достигли пенсионного возраста.

