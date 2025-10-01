Лукашенко отменил ограничения на выплату пенсии одной категории белорусов 1 1.10.2025, 18:17

Речь идет госслужащих.

Александр Лукашенко отменил ограничения на выплату пенсии этой категории белорусов.

Узурпатор 1 октября 2025 года подписал указ «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих». Названным документом с 1 января 2026 года предусматривается отмена ограничения на выплату пенсии за выслугу лет работающим государственным гражданским служащим, которые достигли пенсионного возраста.

