В оборонном бизнесе Европы произошла революция
- 1.10.2025, 18:17
Компании разрабатывают ИИ-беспилотники и «шпионов-тараканов».
Война России против Украины стала поворотным моментом для оборонных стартапов и инвесторов. В Европе зарождается новая модель. Вместо ожидания госзаказов компании с частным капиталом сами разрабатывают технологии, а затем предлагают их военным, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
Одним из лидеров стала мюнхенская компания Helsing, основанная в 2021 году при поддержке главы Spotify Даниэля Эка. Она регулярно поставляет Украине обновленные дроны и сегодня оценивается в €12 млрд. В мае ее ИИ-система Centaur впервые управляла истребителем Saab Gripen E, успешно «сбив» в симуляции двух опытных пилотов.
Сектор стремительно растет. В 2024 году мировые инвестиции в оборонные стартапы достигли $31 млрд, что на треть больше, чем годом ранее. В Европе вложения за три года выросли в пять раз. В разработке — недорогие системы перехвата ракет, ИИ-корабли и даже «шпионы-тараканы» с миниатюрными камерами.
Война в Украине стала полигоном для технологий. По оценкам, до 80% целей там уничтожаются дронами. Стартапы действуют быстрее традиционных подрядчиков: тогда как создание истребителя F-35 заняло десятилетия и обошлось в миллионы, небольшие дроны из фанеры стоят сотни долларов и могут уничтожить бронетехнику.
Однако риски очевидны: инвесторы прежде всего думают о прибыли, что может идти вразрез со стратегическими интересами. Кроме того, новые технологии поднимают вопросы об их будущем применении.
Тем не менее в Германии уже строят беспилотные корабли и разрабатывают новый ИИ-истребитель CA-1 Europa, который должен встать на вооружение в ближайшие четыре года.
Эксперты называют происходящее революцией в оборонной сфере, которая по масштабу сравнима с переходом от кавалерии к танкам в Первую мировую.