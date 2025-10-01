закрыть
1 октября 2025, среда, 19:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В оборонном бизнесе Европы произошла революция

  • 1.10.2025, 18:17
В оборонном бизнесе Европы произошла революция

Компании разрабатывают ИИ-беспилотники и «шпионов-тараканов».

Война России против Украины стала поворотным моментом для оборонных стартапов и инвесторов. В Европе зарождается новая модель. Вместо ожидания госзаказов компании с частным капиталом сами разрабатывают технологии, а затем предлагают их военным, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из лидеров стала мюнхенская компания Helsing, основанная в 2021 году при поддержке главы Spotify Даниэля Эка. Она регулярно поставляет Украине обновленные дроны и сегодня оценивается в €12 млрд. В мае ее ИИ-система Centaur впервые управляла истребителем Saab Gripen E, успешно «сбив» в симуляции двух опытных пилотов.

Сектор стремительно растет. В 2024 году мировые инвестиции в оборонные стартапы достигли $31 млрд, что на треть больше, чем годом ранее. В Европе вложения за три года выросли в пять раз. В разработке — недорогие системы перехвата ракет, ИИ-корабли и даже «шпионы-тараканы» с миниатюрными камерами.

Война в Украине стала полигоном для технологий. По оценкам, до 80% целей там уничтожаются дронами. Стартапы действуют быстрее традиционных подрядчиков: тогда как создание истребителя F-35 заняло десятилетия и обошлось в миллионы, небольшие дроны из фанеры стоят сотни долларов и могут уничтожить бронетехнику.

Однако риски очевидны: инвесторы прежде всего думают о прибыли, что может идти вразрез со стратегическими интересами. Кроме того, новые технологии поднимают вопросы об их будущем применении.

Тем не менее в Германии уже строят беспилотные корабли и разрабатывают новый ИИ-истребитель CA-1 Europa, который должен встать на вооружение в ближайшие четыре года.

Эксперты называют происходящее революцией в оборонной сфере, которая по масштабу сравнима с переходом от кавалерии к танкам в Первую мировую.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип