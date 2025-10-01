закрыть
1 октября 2025, среда
Макрон заявил о работе над обновлением ядерной доктрины Франции

  • 1.10.2025, 18:33
Французский президент отметил, что в стране долгое время «недооценивали Россию».

Президент Франции Эммманюэль Макрон заявил, что работает над обновлением ядерной доктрины страны. Об этом он заявил в интервью немецкой газете FAZ

«Французский ядерный зонтик существует. В настоящее время я работаю над обновлением нашей доктрины и хотел бы продолжить углубление нашего стратегического диалога с европейцами, которые этого хотят», — сказал он.

Макрон добавил, что в начале 2026 года он выступит с речью о ядерной доктрине.

Также он заявил, что во Франции долгое время «недооценивали Россию». «Да, Россия экономически гораздо слабее Европы, ее население сокращается, а промышленность не инновационна. Однако она производит гораздо больше оружия и гораздо быстрее. Мы недооценили угрозу. Мы больше не переходим от мира к войне в одночасье. Мы находимся в состоянии постоянной конфронтации», — отметил Макрон.

По его словам, «Россия представляет собой величайшую структурную угрозу для европейцев». Он напомнил, что идет работа над принятием 19-го пакета санкций, которые действуют «гораздо лучше, чем говорят».

В марте Макрон заявил, что Франция рассмотрит возможность защиты европейских союзников с помощью своего ядерного арсенала. Он предложил расширить французский «ядерный зонтик» на союзнические государства — фактически создать альтернативу американскому ядерному щиту. В связи с этим Франция ускорила модернизацию одной из своих главных авиабаз Люксей-Сен-Совер для размещения там ядерного оружия. К 2035 году на ней будут дислоцироваться новейшие истребители F5 Rafale, а также гиперзвуковые ракеты ASN4G с ядерным зарядом.

Эта база находится меньше чем в 200 км от границы с Германией. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал предложение Франции о проведении переговоров о переброске французского ядерного оружия в европейские страны.

